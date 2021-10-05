https://ria.ru/20211005/golikova-1753197841.html
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах - РИА Новости, 05.10.2021
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:59
2021-10-05T15:59
2021-10-05T16:01
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
15:59 05.10.2021 (обновлено: 16:01 05.10.2021)
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Вице-премьер Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 выявили в 67 регионах