https://ria.ru/20211005/golikova-1753197841.html

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах - РИА Новости, 05.10.2021

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах

Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:59

2021-10-05T15:59

2021-10-05T16:01

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20211005/deti-1753193721.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19