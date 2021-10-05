Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/golikova-1753197841.html
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах - РИА Новости, 05.10.2021
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:59
2021-10-05T16:01
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_0:267:3000:1954_1920x0_80_0_0_7ddd9107b347cd379ff4d89f86131d21.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20211005/deti-1753193721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_dd6d1d1746bb7e04a738487a5e6206dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
15:59 05.10.2021 (обновлено: 16:01 05.10.2021)
 
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах

Вице-премьер Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 выявили в 67 регионах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 15:47Распространение коронавируса
Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
02:40В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
02:30Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Лента новостейМолния