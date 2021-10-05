https://ria.ru/20211005/golikova-1753128737.html
Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах"
Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах" - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учителя достойно проявили себя в сложные 2020-2021 годы, и поблагодарила их не просто за учебу, но и за "спасенные РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:10
2021-10-05T11:10
2021-10-05T11:10
день учителя
образование - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учителя достойно проявили себя в сложные 2020-2021 годы, и поблагодарила их не просто за учебу, но и за "спасенные маленькие человеческие жизни" в трудных обстоятельствах.На подведении итогов конкурса "Учитель года-2021" Голикова обратилась к педагогам и от имени правительства поздравила их с профессиональным праздником. Она отметила, что это одна из самых главных профессий в жизни, потому что учитель сопровождает ребенка с самого раннего детства."Мы с вами переживаем разные этапы, прошлый год, этот год - непростые года, учительское сообщество, каждый учитель на своем месте проявили себя самым лучшим образом, несмотря на все сложности", - сказала вице-премьер.Она отметила, что в истории страны есть и другие тяжелые события, когда учителя проявляли себя с лучшей стороны.
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день учителя, образование - общество, татьяна голикова, россия
Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах"
Вице-премьер Голикова поблагодарила учителей за работу в условиях пандемии
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что учителя достойно проявили себя в сложные 2020-2021 годы, и поблагодарила их не просто за учебу, но и за "спасенные маленькие человеческие жизни" в трудных обстоятельствах.
На подведении итогов конкурса "Учитель года-2021" Голикова обратилась к педагогам и от имени правительства поздравила их с профессиональным праздником. Она отметила, что это одна из самых главных профессий в жизни, потому что учитель сопровождает ребенка с самого раннего детства.
"Мы с вами переживаем разные этапы, прошлый год, этот год - непростые года, учительское сообщество, каждый учитель на своем месте проявили себя самым лучшим образом, несмотря на все сложности", - сказала вице-премьер.
Она отметила, что в истории страны есть и другие тяжелые события, когда учителя проявляли себя с лучшей стороны.
"Я хочу еще раз поблагодарить вас не просто за учебу, но и за спасенные маленькие человеческие жизни, иногда в очень-очень сложных обстоятельствах", - обратилась к педагогам Голикова.