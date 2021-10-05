https://ria.ru/20211005/golikova-1753128737.html

Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах"

Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах" - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова поблагодарила учителей за работу "в сложных обстоятельствах"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учителя достойно проявили себя в сложные 2020-2021 годы, и поблагодарила их не просто за учебу, но и за "спасенные РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:10

2021-10-05T11:10

2021-10-05T11:10

день учителя

образование - общество

татьяна голикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учителя достойно проявили себя в сложные 2020-2021 годы, и поблагодарила их не просто за учебу, но и за "спасенные маленькие человеческие жизни" в трудных обстоятельствах.На подведении итогов конкурса "Учитель года-2021" Голикова обратилась к педагогам и от имени правительства поздравила их с профессиональным праздником. Она отметила, что это одна из самых главных профессий в жизни, потому что учитель сопровождает ребенка с самого раннего детства."Мы с вами переживаем разные этапы, прошлый год, этот год - непростые года, учительское сообщество, каждый учитель на своем месте проявили себя самым лучшим образом, несмотря на все сложности", - сказала вице-премьер.Она отметила, что в истории страны есть и другие тяжелые события, когда учителя проявляли себя с лучшей стороны.

https://ria.ru/20211005/uchitel-1753123154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день учителя, образование - общество, татьяна голикова, россия