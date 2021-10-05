https://ria.ru/20211005/gazoprovod-1753261243.html

В Госдуме рассказали, от чего зависит запуск "Северного потока — 2"

В Госдуме рассказали, от чего зависит запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2021

В Госдуме рассказали, от чего зависит запуск "Северного потока — 2"

Запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит от здравомыслия европейских партнеров, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T23:04

2021-10-05T23:04

2021-10-05T23:28

экономика

европа

еврокомиссия

газпром

балтийское море

павел завальный

северный поток — 2

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит от здравомыслия европейских партнеров, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный."Чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от этой политизированности… поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен "Северный поток — 2", — сказал он.Завальный отметил, что сертификация — процесс бюрократический, его можно ускорить и обеспечить поставки уже в эту зиму. По его словам газ по "Северному потоку — 2" из-за более короткого маршрута дешевле, а потому экономически выгоднее для потребителей.Строительство газопровода завершилось сентябре. При этом его оператор — Nord Stream 2 AG в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.Регулятор должен ответить в течение четырех месяцев начиная с 8 сентября. Он направит решение в Еврокомиссию, у которой будет два месяца для его одобрения."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20211002/sertifikatsiya-1752794304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-05T23:04 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, еврокомиссия, газпром, балтийское море, павел завальный, северный поток — 2, uniper, россия