https://ria.ru/20211005/gaz-1753224204.html

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда - РИА Новости, 05.10.2021

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда

Стоимость газа на европейском рынке побила очередной рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:52

2021-10-05T17:52

2021-10-05T18:05

экономика

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природный газ

европа

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке побила очередной рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Торги начались на отметке чуть ниже 1190 долларов, в течение дня она увеличивалась и в 17:29 мск достигла 1456,8 доллара. Это выше расчетной цены предыдущего дня на 25,2 процента.Позднее значение опустилось до 1442,4 доллара.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.

https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753207767.html

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экономика, в мире, природный газ, европа