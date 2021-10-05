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Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда - РИА Новости, 05.10.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда
Стоимость газа на европейском рынке побила очередной рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:52
2021-10-05T18:05
экономика
в мире
природный газ
европа
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке побила очередной рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Торги начались на отметке чуть ниже 1190 долларов, в течение дня она увеличивалась и в 17:29 мск достигла 1456,8 доллара. Это выше расчетной цены предыдущего дня на 25,2 процента.Позднее значение опустилось до 1442,4 доллара.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html
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экономика, в мире, природный газ, европа
17:52 05.10.2021 (обновлено: 18:05 05.10.2021)
 
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла очередного рекорда

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла рекорда, превысив 1450 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке побила очередной рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Торги начались на отметке чуть ниже 1190 долларов, в течение дня она увеличивалась и в 17:29 мск достигла 1456,8 доллара. Это выше расчетной цены предыдущего дня на 25,2 процента.
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Позднее значение опустилось до 1442,4 доллара.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
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