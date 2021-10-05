Это не русские. В Германии нашли других виновных в скачке цен на газ

08:56 05.10.2021 (обновлено: 13:11 05.10.2021)
В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ
Депутат бундестага Эрнст опроверг причастность России к росту цен на газ в Европе
© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал в беседе с РБК о причинах подорожания газа в европейских странах.
По его словам, ситуация существенно осложнила жизнь потребителям. При этом он отверг заявление нескольких депутатов Европарламента, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска "Северного потока — 2" и направили соответствующее письмо в Еврокомиссию.
"Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии", — отметил политик, напомнив, что стоимость газа зависит от рынка и ЕК не следует пытаться влиять на нее.
Депутат также подчеркнул, что "Северный поток — 2" даже с учетом сложившейся ситуации не удастся вывести из-под действия Газовой директивы Евросоюза, поскольку для этого "требуется решение суда".
Комментируя прошедшие в Германии парламентские выборы, он предположил, что "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии, выступавшие против газопровода, тоже не смогут повлиять на проект. "Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было", — подытожил Эрнст.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1,2 тысячи долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.