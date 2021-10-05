https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html

Это не русские. В Германии нашли других виновных в скачке цен на газ

В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ - РИА Новости, 05.10.2021

Это не русские. В Германии нашли других виновных в скачке цен на газ

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал в беседе с РБК о причинах подорожания газа в европейских странах. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:56

2021-10-05T08:56

2021-10-05T13:11

экономика

европа

германия

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

европарламент

клаус эрнст

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал в беседе с РБК о причинах подорожания газа в европейских странах.По его словам, ситуация существенно осложнила жизнь потребителям. При этом он отверг заявление нескольких депутатов Европарламента, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска "Северного потока — 2" и направили соответствующее письмо в Еврокомиссию."Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии", — отметил политик, напомнив, что стоимость газа зависит от рынка и ЕК не следует пытаться влиять на нее. Депутат также подчеркнул, что "Северный поток — 2" даже с учетом сложившейся ситуации не удастся вывести из-под действия Газовой директивы Евросоюза, поскольку для этого "требуется решение суда".Комментируя прошедшие в Германии парламентские выборы, он предположил, что "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии, выступавшие против газопровода, тоже не смогут повлиять на проект. "Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было", — подытожил Эрнст.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1,2 тысячи долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.

https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html

https://ria.ru/20211004/gazprom-1753077999.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-05T08:56 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, европа, германия, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, европарламент, клаус эрнст