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https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
"Одиночество" заставит Францию выйти из НАТО
Во Франции предложили выйти из НАТО, чтобы не ссориться с Россией - РИА Новости, 05.10.2021
"Одиночество" заставит Францию выйти из НАТО
Россия — не враг для Франции, и выход Парижа из Североатлантического альянса позволит восстановить суверенитет страны, заявил Le Figaro депутат Национального... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:56
2021-10-05T21:56
в мире
николя саркози
сша
франция
нато
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия — не враг для Франции, и выход Парижа из Североатлантического альянса позволит восстановить суверенитет страны, заявил Le Figaro депутат Национального собрания Эрик Чьотти.Он напомнил, что республика — единственная страна в Европе, имеющая силы ядерного сдерживания. По мнению Чьотти, экс-президент Николя Саркози, вернувший Францию в военное командование альянса, сделал республику уважаемым партнером на международной арене. Но последующие лидеры страны лишь ослабили ее.Депутат подчеркнул, что этот блок создавалась как противовес Советскому Союзу, которого больше не существует."Инстинктивно альянс принимает Россию, которая уже не СССР, за врага, в то время как это уже не так. Зато мы сосуществуем с исламистской Турцией!" — пояснил он.Чьотти назвал организацию устаревшей. В качестве аргументов он привел "одиночество" Франции в ходе военной операции в Мали и поражение Запада в Афганистане."Эпоха американского превосходства подошла к концу", — добавил он.Депутат призвал Францию "вновь обрести особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль".В последнее время во Франции регулярно звучит критика в адрес НАТО. Так, прошлым летом президент Эммануэль Макрон после инцидента между французскими и турецкими фрегатами у берегов Ливии заявил о "смерти мозга" альянса. А в сентябре депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон призвал выйти из организации после того, как Австралия разорвала контракт на покупку французских подлодок на фоне создания с США и Великобританией военного блока AUKUS.Франция — одна из стран-основательниц НАТО. Однако с 1966 по 2009 год республика не входила в объединенное командование альянса, оставаясь при этом членом политической организации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210610/makron-1736531090.html
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в мире, николя саркози, сша, франция, нато, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, россия
18:56 05.10.2021 (обновлено: 21:56 05.10.2021)
 
Во Франции предложили выйти из НАТО, чтобы не ссориться с Россией

Французский депутат Чьотти предложил выйти из НАТО, чтобы не ссориться с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия — не враг для Франции, и выход Парижа из Североатлантического альянса позволит восстановить суверенитет страны, заявил Le Figaro депутат Национального собрания Эрик Чьотти.
Он напомнил, что республика — единственная страна в Европе, имеющая силы ядерного сдерживания. По мнению Чьотти, экс-президент Николя Саркози, вернувший Францию в военное командование альянса, сделал республику уважаемым партнером на международной арене. Но последующие лидеры страны лишь ослабили ее.
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"Инстинктивно альянс принимает Россию, которая уже не СССР, за врага, в то время как это уже не так. Зато мы сосуществуем с исламистской Турцией!" — пояснил он.
Чьотти назвал организацию устаревшей. В качестве аргументов он привел "одиночество" Франции в ходе военной операции в Мали и поражение Запада в Афганистане.
"Эпоха американского превосходства подошла к концу", — добавил он.
Депутат призвал Францию "вновь обрести особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль".
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В последнее время во Франции регулярно звучит критика в адрес НАТО. Так, прошлым летом президент Эммануэль Макрон после инцидента между французскими и турецкими фрегатами у берегов Ливии заявил о "смерти мозга" альянса. А в сентябре депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон призвал выйти из организации после того, как Австралия разорвала контракт на покупку французских подлодок на фоне создания с США и Великобританией военного блока AUKUS.
Франция — одна из стран-основательниц НАТО. Однако с 1966 по 2009 год республика не входила в объединенное командование альянса, оставаясь при этом членом политической организации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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