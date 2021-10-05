Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/evrointegratsiya-1753094548.html
Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан - РИА Новости, 05.10.2021
Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:47
2021-10-05T02:47
в мире
сша
джо байден
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182057_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_ecb5ae0caf31eae052539d04f1045684.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы и высказался в поддержку интеграции в ЕС стран Западных Балкан, сообщил Белый дом.В поисках источников финансирования своих многотриллионных социально-экономических программ администрация Байдена хочет вернуть на родину налоги транснациональных корпораций и договаривается с зарубежными партнерами о введении минимального налога на их доходы вне зависимости от юрисдикции на уровне не ниже 15%."Он подчеркнул важность свободного трансграничного обмена данными и формирования единых правил в международной налоговой системе", - говорится в сообщении.Байден и фон дер Ляйен дали высокую оценку перспективной роли торгово-технологического совета США-ЕС, который 29 сентября собрался на свое первое заседание в американском Питтсбурге.Они также обсудили ситуацию на Западных Балканах. Байден выразил решительную поддержку продолжения интеграционных процессов с участием стран региона. В число западно-балканских государств, которые претендуют на вступление в ЕС, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. Реальные переговоры ведутся только с двумя последними. Вопрос Косово остается нерешенным и препятствует возможному вхождению Сербии в Евросоюз.С фон дер Ляйен Байден в числе прочих тем обсудил совместную борьбу с коронавирусной пандемией и глобальным потеплением. Президент также подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Белый дом.
https://ria.ru/20210509/serbiya-1731525669.html
https://ria.ru/20200125/1563864089.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182057_72:132:2468:1929_1920x0_80_0_0_d0200b55bce7411caadb8dd458181396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия
02:47 05.10.2021
 
Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан

Президент США Байден обсудил с главой ЕК Ляйен евроинтеграцию стран Западных Балкан

© Depositphotos / VladimirNenezicВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / VladimirNenezic
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы и высказался в поддержку интеграции в ЕС стран Западных Балкан, сообщил Белый дом.
В поисках источников финансирования своих многотриллионных социально-экономических программ администрация Байдена хочет вернуть на родину налоги транснациональных корпораций и договаривается с зарубежными партнерами о введении минимального налога на их доходы вне зависимости от юрисдикции на уровне не ниже 15%.
"Он подчеркнул важность свободного трансграничного обмена данными и формирования единых правил в международной налоговой системе", - говорится в сообщении.
Байден и фон дер Ляйен дали высокую оценку перспективной роли торгово-технологического совета США-ЕС, который 29 сентября собрался на свое первое заседание в американском Питтсбурге.
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 00:32
Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
Они также обсудили ситуацию на Западных Балканах. Байден выразил решительную поддержку продолжения интеграционных процессов с участием стран региона. В число западно-балканских государств, которые претендуют на вступление в ЕС, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. Реальные переговоры ведутся только с двумя последними. Вопрос Косово остается нерешенным и препятствует возможному вхождению Сербии в Евросоюз.
С фон дер Ляйен Байден в числе прочих тем обсудил совместную борьбу с коронавирусной пандемией и глобальным потеплением. Президент также подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Белый дом.
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
25 января 2020, 13:38
В Хорватии высказались по поводу вступления в ЕС Тираны и Скопье
 
В миреСШАДжо БайденЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Погиб замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Хозяин коровы и водитель Тоуоtа дошли до Верховного суда с делом о ДТП
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
12:40Ученые впервые измерили силу разрыва химической связи
12:36Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае
Лента новостейМолния