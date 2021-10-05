https://ria.ru/20211005/evrointegratsiya-1753094548.html

Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан

Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан - РИА Новости, 05.10.2021

Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T02:47

2021-10-05T02:47

2021-10-05T02:47

в мире

сша

джо байден

евросоюз

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы и высказался в поддержку интеграции в ЕС стран Западных Балкан, сообщил Белый дом.В поисках источников финансирования своих многотриллионных социально-экономических программ администрация Байдена хочет вернуть на родину налоги транснациональных корпораций и договаривается с зарубежными партнерами о введении минимального налога на их доходы вне зависимости от юрисдикции на уровне не ниже 15%."Он подчеркнул важность свободного трансграничного обмена данными и формирования единых правил в международной налоговой системе", - говорится в сообщении.Байден и фон дер Ляйен дали высокую оценку перспективной роли торгово-технологического совета США-ЕС, который 29 сентября собрался на свое первое заседание в американском Питтсбурге.Они также обсудили ситуацию на Западных Балканах. Байден выразил решительную поддержку продолжения интеграционных процессов с участием стран региона. В число западно-балканских государств, которые претендуют на вступление в ЕС, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. Реальные переговоры ведутся только с двумя последними. Вопрос Косово остается нерешенным и препятствует возможному вхождению Сербии в Евросоюз.С фон дер Ляйен Байден в числе прочих тем обсудил совместную борьбу с коронавирусной пандемией и глобальным потеплением. Президент также подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Белый дом.

https://ria.ru/20210509/serbiya-1731525669.html

https://ria.ru/20200125/1563864089.html

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в мире, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия