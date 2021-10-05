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Путин проведет совещание по энергетике
Путин проведет совещание по энергетике - РИА Новости, 05.10.2021
Путин проведет совещание по энергетике
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам энергетики, будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:03
2021-10-05T15:04
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам энергетики, будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого октября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития энергетики. Будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности, электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в совещании примут участие члены кабмина, руководители ряда регионов, а также крупнейших энергетических компаний.
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политика, владимир путин
15:03 05.10.2021 (обновлено: 15:04 05.10.2021)
 
Путин проведет совещание по энергетике

Путин проведет совещание по вопросам энергетики 6 октября

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам энергетики, будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестого октября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития энергетики. Будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности, электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании примут участие члены кабмина, руководители ряда регионов, а также крупнейших энергетических компаний.
Стенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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