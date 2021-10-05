https://ria.ru/20211005/energetika-1753182656.html

Путин проведет совещание по энергетике

Путин проведет совещание по энергетике - РИА Новости, 05.10.2021

Путин проведет совещание по энергетике

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам энергетики, будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:03

2021-10-05T15:03

2021-10-05T15:04

политика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753044489_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_0a5a51a80fd28a2925b458aeeab6a378.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам энергетики, будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого октября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития энергетики. Будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности, электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в совещании примут участие члены кабмина, руководители ряда регионов, а также крупнейших энергетических компаний.

https://ria.ru/20210809/energetika-1745017602.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин