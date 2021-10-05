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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211005/elektroosveschenie-1753224443.html
В Калужской области установят освещение на 43 километрах автодорог
В Калужской области установят освещение на 43 километрах автодорог - РИА Новости, 05.10.2021
В Калужской области установят освещение на 43 километрах автодорог
До конца года по нацпроекту "Безопасные дороги" будет обустроено освещение в 31 населенном пункте Калужской области на участках автодорог протяженностью 43... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:53
2021-10-05T17:53
калужская область
общество
калужская область
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КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости. До конца года по нацпроекту "Безопасные дороги" будет обустроено освещение в 31 населенном пункте Калужской области на участках автодорог протяженностью 43 километра, основная часть работ уже сделана, сообщает региональное правительство."В рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершены работы по устройству освещения в 26 населенных пунктах 12 муниципальных образований области. Всего в 2021 году предусмотрены работы по устройству электроосвещения на участках автодорог протяженностью 43 километра в 31 населенном пункте 14 районов", - говорится в сообщении.По информации министерства дорожного хозяйства области, объемы работ по обустройству освещения дорог в сельской местности из года в год растут. Так, в 2019 году в рамках нацпроекта было оборудовано искусственным освещением 16 километров автодорог, в 2020-м - 29,5 километра.Отмечается, что главная цель проекта "Безопасность дорожного движения" - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего 11,07 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
https://ria.ru/20210928/kaluga-1752228243.html
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общество, калужская область
17:53 05.10.2021
 
В Калужской области установят освещение на 43 километрах автодорог

В Калужской области установят освещение на участках автодорог протяженностью 43 километра

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости. До конца года по нацпроекту "Безопасные дороги" будет обустроено освещение в 31 населенном пункте Калужской области на участках автодорог протяженностью 43 километра, основная часть работ уже сделана, сообщает региональное правительство.
"В рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершены работы по устройству освещения в 26 населенных пунктах 12 муниципальных образований области. Всего в 2021 году предусмотрены работы по устройству электроосвещения на участках автодорог протяженностью 43 километра в 31 населенном пункте 14 районов", - говорится в сообщении.
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По информации министерства дорожного хозяйства области, объемы работ по обустройству освещения дорог в сельской местности из года в год растут. Так, в 2019 году в рамках нацпроекта было оборудовано искусственным освещением 16 километров автодорог, в 2020-м - 29,5 километра.
Отмечается, что главная цель проекта "Безопасность дорожного движения" - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего 11,07 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
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