https://ria.ru/20211005/ekstremisty-1753135539.html

В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку

В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку - РИА Новости, 05.10.2021

В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку

В Московском регионе разоблачили законспирированную ячейку экстремистов из запрещенной международной организации "Нурджулар"*, следует из сообщений пресс-служб... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:41

2021-10-05T11:41

2021-10-05T11:43

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

нурджулар

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московском регионе разоблачили законспирированную ячейку экстремистов из запрещенной международной организации "Нурджулар"*, следует из сообщений пресс-служб МВД РФ и ГСУСК по Москве."На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар"*, - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.По информации пресс-службы, сподвижники организации пытались создать в России многоуровневую систему продвижения своей радикальной идеологии.Для этого они подбирали новых участников в первую очередь "из среды студенческой молодежи Москвы", которых затем отбирали для подготовки в религиозных центрах "одной из зарубежных стран".Как также отмечается в сообщении МВД РФ, всего экстремисты провели более 250 собраний ячеек по изучению идеологических основ "Нурджулар"*.По данному факту возбуждено уголовное дело об организации участии в экстремистской организации, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, задержаны несколько подозреваемых, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия. По оперативным данным, в 2019-2020 годах они собирались в одной из квартир по улице Вавилова."Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20211004/terroristy-1752937834.html

https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html

https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html

https://ria.ru/20200909/prigovor-1576986803.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), нурджулар, юлия иванова, россия