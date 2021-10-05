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https://ria.ru/20211005/ekstremisty-1753135539.html
В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку
В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку - РИА Новости, 05.10.2021
В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку
В Московском регионе разоблачили законспирированную ячейку экстремистов из запрещенной международной организации "Нурджулар"*, следует из сообщений пресс-служб... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:41
2021-10-05T11:43
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
нурджулар
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московском регионе разоблачили законспирированную ячейку экстремистов из запрещенной международной организации "Нурджулар"*, следует из сообщений пресс-служб МВД РФ и ГСУСК по Москве."На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар"*, - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.По информации пресс-службы, сподвижники организации пытались создать в России многоуровневую систему продвижения своей радикальной идеологии.Для этого они подбирали новых участников в первую очередь "из среды студенческой молодежи Москвы", которых затем отбирали для подготовки в религиозных центрах "одной из зарубежных стран".Как также отмечается в сообщении МВД РФ, всего экстремисты провели более 250 собраний ячеек по изучению идеологических основ "Нурджулар"*.По данному факту возбуждено уголовное дело об организации участии в экстремистской организации, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, задержаны несколько подозреваемых, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия. По оперативным данным, в 2019-2020 годах они собирались в одной из квартир по улице Вавилова."Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20211004/terroristy-1752937834.html
https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html
https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), нурджулар, юлия иванова, россия
11:41 05.10.2021 (обновлено: 11:43 05.10.2021)
 
В Московском регионе разоблачили экстремистскую ячейку

В Московском регионе разоблачили ячейку экстремистов из организации "Нурджулар"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московском регионе разоблачили законспирированную ячейку экстремистов из запрещенной международной организации "Нурджулар"*, следует из сообщений пресс-служб МВД РФ и ГСУСК по Москве.
"На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар"*, - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.
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По информации пресс-службы, сподвижники организации пытались создать в России многоуровневую систему продвижения своей радикальной идеологии.
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Как также отмечается в сообщении МВД РФ, всего экстремисты провели более 250 собраний ячеек по изучению идеологических основ "Нурджулар"*.
По данному факту возбуждено уголовное дело об организации участии в экстремистской организации, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, задержаны несколько подозреваемых, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия. По оперативным данным, в 2019-2020 годах они собирались в одной из квартир по улице Вавилова.
"Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.
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Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)НурджуларЮлия ИвановаРоссия
 
 
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