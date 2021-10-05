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Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель
Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель - РИА Новости, 05.10.2021
Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров назвал главной целью повышение качества жизни населения региона. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:37
2021-10-05T20:37
тамбовская область
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тамбовская область
жкх
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров назвал главной целью повышение качества жизни населения региона.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио Егорова. Представление врио проходит в эти минуты в обладминистрации."Для меня это очень важный и волнительный день, большая честь трудиться в таком регионе, как Тамбовская область. Моя главная цель - повышение качества жизни населения области. Это можно сделать, только если трудиться в единой команде", - приводит слова Егорова обладминистрация.Как отмечает администрация, Егоров в своем выступлении акцентировал внимание на реализации нацпроектов, а также экологических программах - очистке тамбовских городов и русел рек."Будем убираться. Будем пропагандировать это у молодежи. Мы должны жить в чистых городах. Но хочу отметить, что в Тамбове чисто", - сказал Егоров.
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тамбов, тамбовская область, жкх, максим егоров
20:37 05.10.2021
 

Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель

© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров назвал главной целью повышение качества жизни населения региона.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио Егорова. Представление врио проходит в эти минуты в обладминистрации.
"Для меня это очень важный и волнительный день, большая честь трудиться в таком регионе, как Тамбовская область. Моя главная цель - повышение качества жизни населения области. Это можно сделать, только если трудиться в единой команде", - приводит слова Егорова обладминистрация.
Как отмечает администрация, Егоров в своем выступлении акцентировал внимание на реализации нацпроектов, а также экологических программах - очистке тамбовских городов и русел рек.
"Будем убираться. Будем пропагандировать это у молодежи. Мы должны жить в чистых городах. Но хочу отметить, что в Тамбове чисто", - сказал Егоров.
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Тамбовская областьТамбовТамбовская областьЖКХМаксим Егоров
 
 
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