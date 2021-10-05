https://ria.ru/20211005/egorov-1753249914.html

Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель

Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель - РИА Новости, 05.10.2021

Максим Егоров: рост качества жизни в Тамбовской области — моя главная цель

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров назвал главной целью повышение качества жизни населения региона. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:37

2021-10-05T20:37

2021-10-05T20:37

тамбовская область

тамбов

тамбовская область

жкх

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1920x0_80_0_0_95ceba17269fd34d5f0f6baaca94588c.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров назвал главной целью повышение качества жизни населения региона.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио Егорова. Представление врио проходит в эти минуты в обладминистрации."Для меня это очень важный и волнительный день, большая честь трудиться в таком регионе, как Тамбовская область. Моя главная цель - повышение качества жизни населения области. Это можно сделать, только если трудиться в единой команде", - приводит слова Егорова обладминистрация.Как отмечает администрация, Егоров в своем выступлении акцентировал внимание на реализации нацпроектов, а также экологических программах - очистке тамбовских городов и русел рек."Будем убираться. Будем пропагандировать это у молодежи. Мы должны жить в чистых городах. Но хочу отметить, что в Тамбове чисто", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20210916/reyting-1750398146.html

тамбов

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбов, тамбовская область, жкх, максим егоров