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Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19
Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19
Риск выявления сахарного диабета есть у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:45
2021-10-05T16:45
2021-10-05T16:45
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общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Риск выявления сахарного диабета есть у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева."Мы понаблюдали пациентов с сахарным диабетом и…. Есть ли риск манифестации сахарного диабета, например, после прививок - у нас таких данных нет. А вот после перенесенной новой коронавирусной инфекции в тяжелой форме, есть риск выявления уже сахарного диабета у тех пациентов, которые перенесли его", - рассказала она на пресс-конференции.Эксперт посоветовала россиянам привиться, чтобы создать фон для более низкой заболеваемости и более легкого течения болезни.
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общество, диабет, коронавирусы, наталья мокрышева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19
Врач Мокрышева предупредила о риске выявления диабета у тяжело переболевших COVID-19