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Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19

Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Врач предупредила о риске появления диабета после тяжелой формы COVID-19

Риск выявления сахарного диабета есть у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:45

2021-10-05T16:45

2021-10-05T16:45

распространение коронавируса

общество

диабет

коронавирусы

наталья мокрышева

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Риск выявления сахарного диабета есть у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева."Мы понаблюдали пациентов с сахарным диабетом и…. Есть ли риск манифестации сахарного диабета, например, после прививок - у нас таких данных нет. А вот после перенесенной новой коронавирусной инфекции в тяжелой форме, есть риск выявления уже сахарного диабета у тех пациентов, которые перенесли его", - рассказала она на пресс-конференции.Эксперт посоветовала россиянам привиться, чтобы создать фон для более низкой заболеваемости и более легкого течения болезни.

https://ria.ru/20210906/reabilitatsiya-1748798637.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, диабет, коронавирусы, наталья мокрышева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии