https://ria.ru/20211005/deputat-1753212939.html

Курского депутата исключили из "Единой России" за фразу "Я здесь закон"

Курского депутата исключили из "Единой России" за фразу "Я здесь закон" - РИА Новости, 05.10.2021

Курского депутата исключили из "Единой России" за фразу "Я здесь закон"

Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области Владимир Боев исключен из партии за свое поведение и грубые высказывания в адрес избирателя и... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:59

2021-10-05T16:59

2021-10-05T16:59

политика

курская область

александр хинштейн

единая россия

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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области Владимир Боев исключен из партии за свое поведение и грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщило региональное отделение "Единой России".Видео встречи жителей Дмитриевского сельского поселения Золотухинского района Курской области с местными чиновниками и депутатами появилось 2 октября в Telegram-каналах, вызвав резонанс. На видео запечатлено, как мужчина - по данным каналов, якобы депутат местного сельсовета от ЕР Владимир Бoев - заявляет: "Я здесь закон", оскорбляет пришедших на встречу избирателя и журналистку и требует от последней удалиться. Позже председатель региональной контрольной комиссии "Единой России" Александр Самсонов заявил, что партия "проведет детальное рассмотрение вопроса и разберется в ситуации". Утром во вторник представитель регионального отделения партии сказал РИА Новости, что Боев принес извинения на видео."Председатель региональной контрольной комиссии партии Александр Самсонов сообщил, что местный политический совет Золотухинского местного отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Владимира Боева из партии за нарушение требований устава партии", - говорится в сообщении регионального отделения на странице в соцсети "ВКонтакте".Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Александр Хинштейн заявлял, что намерен инициировать прокурорскую проверку по снятому на видео инциденту с грубым общением с журналистом.В областной администрации РИА Новости заявили, что возмущены поведением депутата сельсовета, который нарушает законодательство.

https://ria.ru/20210428/deputat-1730388435.html

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политика, курская область, александр хинштейн, единая россия