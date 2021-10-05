https://ria.ru/20211005/davlenie-1753102876.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 05.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:55

2021-10-05T07:55

2021-10-05T07:55

общество

михаил леус

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление продолжит расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 18-20 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил леус