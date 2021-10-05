https://ria.ru/20211005/davlenie-1753102876.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 05.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:55
2021-10-05T07:55
2021-10-05T07:55
общество
михаил леус
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление продолжит расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 18-20 единиц выше нормы.
https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html
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общество, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: во вторник в Москве ожидается высокое атмосферное давление и до 11 градусов