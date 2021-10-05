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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/covid-free-1753193834.html
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов
Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:47
2021-10-05T16:21
распространение коронавируса
татьяна голикова
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:47 05.10.2021 (обновлено: 16:21 05.10.2021)
 
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов

Голикова: регионам, которые объявят себя свободными от COVID-19, могут предоставить гранты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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