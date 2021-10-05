https://ria.ru/20211005/covid-free-1753193834.html
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов
Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:47
2021-10-05T15:47
2021-10-05T16:21
распространение коронавируса
татьяна голикова
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752672411_0:110:3069:1836_1920x0_80_0_0_ddeb93769fbb4b4e1615286e4db3d292.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210716/sochi-1741489889.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752672411_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_d661e062fc967f6cd76fb5ab5ca5746b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:47 05.10.2021 (обновлено: 16:21 05.10.2021)
Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов
Голикова: регионам, которые объявят себя свободными от COVID-19, могут предоставить гранты