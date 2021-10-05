https://ria.ru/20211005/covid-free-1753193834.html

Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов

Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов

Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:47

2021-10-05T15:47

2021-10-05T16:21

распространение коронавируса

татьяна голикова

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210716/sochi-1741489889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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