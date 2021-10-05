https://ria.ru/20211005/chucky-1752946549.html

Вышел трейлер сериала "Чаки" о кукле-убийце

Вышел трейлер сериала "Чаки" о кукле-убийце - РИА Новости, 05.10.2021

Вышел трейлер сериала "Чаки" о кукле-убийце

На YouTube представили трейлер хоррор-сериала "Чаки", в котором расскажут о знаменитой рыжеволосой кукле-убийце. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:44

2021-10-05T00:44

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На YouTube представили трейлер хоррор-сериала "Чаки", в котором расскажут о знаменитой рыжеволосой кукле-убийце. Действие шоу развернется во вселенной франшизы "Детские игры", которую создал Дон Манчини. Он же снял новый сериал о Чаки. Небольшой американский городок погружается в хаос после того, как страшная кукла попадает в руки к одному из главных героев. Вскоре в городе начинает происходить череда ужасающих убийств. Чтобы остановить их, группе друзей предстоит раскрыть тайны происхождения Чаки и секреты местных жителей. В этом главным персонажам помогут старые знакомые маньяка. Главные роли в сериале исполнили Брэд Дуриф (голос Чаки), Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Тео Брионес и другие.Премьера "Чаки" состоится 12 октября на телеканале SyFy.

https://ria.ru/20210926/trailer-1751578476.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , youtube