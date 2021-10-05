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Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете
Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете - РИА Новости, 05.10.2021
Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете
Приоритетом социальной поддержки в бюджете 2022-2024 годов станет помощь семьям с детьми, она обеспечена деньгами - Силуанов РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:46
2021-10-05T11:46
2021-10-05T11:46
россия
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Приоритетом социальной поддержки в бюджете 2022-2024 годов станет помощь семьям с детьми, она обеспечена деньгами - СилуановРИА Новости
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Материал дополняется
Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете
Силуанов: приоритетом социальной поддержки в бюджете станет помощь семьям с детьми