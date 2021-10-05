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Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете

Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете - РИА Новости, 05.10.2021

Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете

Приоритетом социальной поддержки в бюджете 2022-2024 годов станет помощь семьям с детьми, она обеспечена деньгами - Силуанов РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:46

2021-10-05T11:46

2021-10-05T11:46

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Приоритетом социальной поддержки в бюджете 2022-2024 годов станет помощь семьям с детьми, она обеспечена деньгами - СилуановРИА Новости

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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