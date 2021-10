Трек Coldplay и BTS "My Universe" возглавил хит-парад Billboard Hot 100

https://ria.ru/20211005/billboard-1753167216.html

Песня "My Universe", записанная участниками британской группы Coldplay и южнокорейской BTS, возглавила престижный хит-парад Billboard Hot 100, сообщает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:53

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Песня "My Universe", записанная участниками британской группы Coldplay и южнокорейской BTS, возглавила престижный хит-парад Billboard Hot 100, сообщает Billboard. По данным издания, за прошлую неделю трек заработал 11,5 миллионов стримов в США и получил 5,5 миллионов ротаций на радиостанциях. Кроме этого, после выхода песни было продано 127 тысяч ее копий в цифровом формате, а также на физических носителях. Это второе подобное достижение британцев. Последний раз они были на первом месте в престижном чарте с треком "Viva La Vida", выпущенном в 2008 году. Для BTS попадание в Billboard Hot 100 стало третьим за этот год. До этого они были на вершине хит-парада с синглами ""Butter" и "Permission to Dance". BTS также занимали первое место с песнями "Dynamite", "Savage Love" и "Life Goes On". Все они вышли в прошлом году. Песня "My Universe" была выпущена 24 сентября. Композиция на английском и корейском языках войдет в новых альбом британских музыкантов "Music of the Spheres". Его релиз намечен на 15 октября.

