https://ria.ru/20211005/batalina-1753147232.html
Баталину освободили от должности замглавы Минтруда
Баталину освободили от должности замглавы Минтруда - РИА Новости, 05.10.2021
Баталину освободили от должности замглавы Минтруда
Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:26
2021-10-05T12:26
2021-10-05T12:33
политика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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политика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, михаил мишустин, россия
12:26 05.10.2021 (обновлено: 12:33 05.10.2021)
Баталину освободили от должности замглавы Минтруда
Ольгу Баталину освободили от должности заместителя министра труда