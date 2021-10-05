https://ria.ru/20211005/batalina-1753147232.html

Баталину освободили от должности замглавы Минтруда

Баталину освободили от должности замглавы Минтруда - РИА Новости, 05.10.2021

Баталину освободили от должности замглавы Минтруда

Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:26

2021-10-05T12:26

2021-10-05T12:33

политика

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ольга баталина

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211001/kuznetsova-1752667319.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, михаил мишустин, россия