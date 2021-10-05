https://ria.ru/20211005/avtoinstruktor-1753100790.html

Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора

Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора - РИА Новости, 05.10.2021

Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора

Идеальный автоинструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика, использовать понятные примеры, а также не мешать совершать и... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:22

2021-10-05T07:22

2021-10-05T07:22

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601495878_97:0:2673:1449_1920x0_80_0_0_6fd457e2657b7ff17a6014d1a5c6f92e.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идеальный автоинструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика, использовать понятные примеры, а также не мешать совершать и самостоятельно исправлять ошибки, следует из опроса сервисов "СберАвто" и "СберУслуги" (есть в распоряжении РИА Новости), проведенного ко Дню учителя.Опрос проводился среди 1300 респондентов по всей России в сентябре, в ответах был доступен множественный выбор."Идеальный инструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика и помогать ему отрабатывать сложные аспекты – так считает почти треть опрошенных. При этом наставник должен использовать понятные примеры, считают более 60% респондентов, а также уметь находить подход к каждому ученику (20%). Менее 7% автолюбителей хотят, чтобы инструктор просто не мешал совершать ошибки и позволял самостоятельно их исправлять", - отмечается в результатах опроса.Чтобы обучение проходило в комфортной обстановке, автоинструктор должен быть спокоен и эмоционально уравновешен (85%), терпим по отношению к ученику и другим участникам движения (65%), а также общителен, чтобы суметь расположить к себе подопечного (15%), отмечается в исследовании. Опрятность и деликатность наставника волнует чуть больше 5%, в то время как более 30% респондентов считают, что инструктор должен иметь хорошее чувство юмора.Идеальным инструктором не стать тому наставнику, который повышает голос на ученика или оскорбляет его (более 65%), курит и нецензурно выражается в его присутствии (58%), паникует, если ученик совершает ошибку, или предлагает нечестные способы прохождения экзаменов (50% и 44% соответственно). При этом 16% опрошенных не понравится, если инструктор попросит отвезти его по своим делам.Большинство автолюбителей во время обучения (75%) остались верны одному учителю, который их сразу устроил, а 25% успели сменить нескольких наставников.Кроме того, 49% опрошенных испытывают благодарность по отношению к инструктору. Еще 48% считают, что он дал им основные навыки, а с тонкостями вождения они справились сами. Всего 3% опрошенных ответили, что инструктор не смог передать им никаких знаний, и они предпочли бы учиться по другой методике."Услуги автоинструктора всегда востребованы: кто-то готовится к получению прав, а кто-то хочет улучшить свои водительские навыки. По нашим данным, пользователи чаще всего ищут автоинструкторов в первые летние месяцы", - прокомментировала исследование операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.

https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html

https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия