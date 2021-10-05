https://ria.ru/20211005/avtoinstruktor-1753100790.html
Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора
Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора - РИА Новости, 05.10.2021
Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора
Идеальный автоинструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика, использовать понятные примеры, а также не мешать совершать и... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:22
2021-10-05T07:22
2021-10-05T07:22
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601495878_97:0:2673:1449_1920x0_80_0_0_6fd457e2657b7ff17a6014d1a5c6f92e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идеальный автоинструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика, использовать понятные примеры, а также не мешать совершать и самостоятельно исправлять ошибки, следует из опроса сервисов "СберАвто" и "СберУслуги" (есть в распоряжении РИА Новости), проведенного ко Дню учителя.Опрос проводился среди 1300 респондентов по всей России в сентябре, в ответах был доступен множественный выбор."Идеальный инструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика и помогать ему отрабатывать сложные аспекты – так считает почти треть опрошенных. При этом наставник должен использовать понятные примеры, считают более 60% респондентов, а также уметь находить подход к каждому ученику (20%). Менее 7% автолюбителей хотят, чтобы инструктор просто не мешал совершать ошибки и позволял самостоятельно их исправлять", - отмечается в результатах опроса.Чтобы обучение проходило в комфортной обстановке, автоинструктор должен быть спокоен и эмоционально уравновешен (85%), терпим по отношению к ученику и другим участникам движения (65%), а также общителен, чтобы суметь расположить к себе подопечного (15%), отмечается в исследовании. Опрятность и деликатность наставника волнует чуть больше 5%, в то время как более 30% респондентов считают, что инструктор должен иметь хорошее чувство юмора.Идеальным инструктором не стать тому наставнику, который повышает голос на ученика или оскорбляет его (более 65%), курит и нецензурно выражается в его присутствии (58%), паникует, если ученик совершает ошибку, или предлагает нечестные способы прохождения экзаменов (50% и 44% соответственно). При этом 16% опрошенных не понравится, если инструктор попросит отвезти его по своим делам.Большинство автолюбителей во время обучения (75%) остались верны одному учителю, который их сразу устроил, а 25% успели сменить нескольких наставников.Кроме того, 49% опрошенных испытывают благодарность по отношению к инструктору. Еще 48% считают, что он дал им основные навыки, а с тонкостями вождения они справились сами. Всего 3% опрошенных ответили, что инструктор не смог передать им никаких знаний, и они предпочли бы учиться по другой методике."Услуги автоинструктора всегда востребованы: кто-то готовится к получению прав, а кто-то хочет улучшить свои водительские навыки. По нашим данным, пользователи чаще всего ищут автоинструкторов в первые летние месяцы", - прокомментировала исследование операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.
https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html
https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601495878_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_eef9faa75082f2d8003d4ec3d2b393b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Автолюбители рассказали, каким видят идеального автоинструктора
Идеальный автоинструктор должен анализировать ошибки ученика, "СберАвто" и "СберУслуги"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идеальный автоинструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика, использовать понятные примеры, а также не мешать совершать и самостоятельно исправлять ошибки, следует из опроса сервисов "СберАвто" и "СберУслуги" (есть в распоряжении РИА Новости), проведенного ко Дню учителя.
Опрос проводился среди 1300 респондентов по всей России
в сентябре, в ответах был доступен множественный выбор.
"Идеальный инструктор, по мнению автолюбителей, должен уметь анализировать ошибки ученика и помогать ему отрабатывать сложные аспекты – так считает почти треть опрошенных. При этом наставник должен использовать понятные примеры, считают более 60% респондентов, а также уметь находить подход к каждому ученику (20%). Менее 7% автолюбителей хотят, чтобы инструктор просто не мешал совершать ошибки и позволял самостоятельно их исправлять", - отмечается в результатах опроса.
Чтобы обучение проходило в комфортной обстановке, автоинструктор должен быть спокоен и эмоционально уравновешен (85%), терпим по отношению к ученику и другим участникам движения (65%), а также общителен, чтобы суметь расположить к себе подопечного (15%), отмечается в исследовании. Опрятность и деликатность наставника волнует чуть больше 5%, в то время как более 30% респондентов считают, что инструктор должен иметь хорошее чувство юмора.
Идеальным инструктором не стать тому наставнику, который повышает голос на ученика или оскорбляет его (более 65%), курит и нецензурно выражается в его присутствии (58%), паникует, если ученик совершает ошибку, или предлагает нечестные способы прохождения экзаменов (50% и 44% соответственно). При этом 16% опрошенных не понравится, если инструктор попросит отвезти его по своим делам.
Большинство автолюбителей во время обучения (75%) остались верны одному учителю, который их сразу устроил, а 25% успели сменить нескольких наставников.
Кроме того, 49% опрошенных испытывают благодарность по отношению к инструктору. Еще 48% считают, что он дал им основные навыки, а с тонкостями вождения они справились сами. Всего 3% опрошенных ответили, что инструктор не смог передать им никаких знаний, и они предпочли бы учиться по другой методике.
"Услуги автоинструктора всегда востребованы: кто-то готовится к получению прав, а кто-то хочет улучшить свои водительские навыки. По нашим данным, пользователи чаще всего ищут автоинструкторов в первые летние месяцы", - прокомментировала исследование операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.