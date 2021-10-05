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Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана
Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана - РИА Новости, 05.10.2021
Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана
США вывели свои войска из Афганистана после проведения обширных консультаций с другими странами НАТО, утверждения об обратном не соответствуют действительности, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:35
2021-10-05T19:35
2021-10-05T19:41
в мире
сша
афганистан
нато
йенс столтенберг
джорджтаунский университет
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США вывели свои войска из Афганистана после проведения обширных консультаций с другими странами НАТО, утверждения об обратном не соответствуют действительности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Во время мероприятия в Джорджтаунском университете генсек НАТО заявил, что ознакомился с сообщениями о том, что американская сторона якобы приняла решение о выводе своих сил из Афганистана без должных консультаций с НАТО."Это абсолютно не так. Это решение было принято после тщательных консультаций с каждой из стран НАТО. Утверждения о том, что этих консультаций не было, не соответствуют действительности", - сказал Столтенберг."Мы (страны НАТО - ред.) пришли туда вместе, и мы ушли оттуда тоже вместе", - подтвердил генсек альянса.
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в мире, сша, афганистан, нато, йенс столтенберг, джорджтаунский университет
19:35 05.10.2021 (обновлено: 19:41 05.10.2021)
Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана
Столтенберг: США вывели войска из Афганистана после обширных консультаций с НАТО