https://ria.ru/20211005/afganistan-1753243670.html

Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана

Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана - РИА Новости, 05.10.2021

Генсек НАТО рассказал подробности вывода американских войск из Афганистана

США вывели свои войска из Афганистана после проведения обширных консультаций с другими странами НАТО, утверждения об обратном не соответствуют действительности, РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:35

2021-10-05T19:35

2021-10-05T19:41

в мире

сша

афганистан

нато

йенс столтенберг

джорджтаунский университет

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США вывели свои войска из Афганистана после проведения обширных консультаций с другими странами НАТО, утверждения об обратном не соответствуют действительности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Во время мероприятия в Джорджтаунском университете генсек НАТО заявил, что ознакомился с сообщениями о том, что американская сторона якобы приняла решение о выводе своих сил из Афганистана без должных консультаций с НАТО."Это абсолютно не так. Это решение было принято после тщательных консультаций с каждой из стран НАТО. Утверждения о том, что этих консультаций не было, не соответствуют действительности", - сказал Столтенберг."Мы (страны НАТО - ред.) пришли туда вместе, и мы ушли оттуда тоже вместе", - подтвердил генсек альянса.

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, нато, йенс столтенберг, джорджтаунский университет