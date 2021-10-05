Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане
12 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане, в рамках которой будет представлен доклад Российского совета по международным делам "Решение проблемы Афганистана: необходимые условия и международные последствия".
Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол России в Афганистане 2002-2004 гг.), ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, член РСМД Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России, доцент Департамента международных отношений НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Иван САФРАНЧУК;
- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол России в Афганистане 2002-2004 гг.), ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, член РСМД Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России, доцент Департамента международных отношений НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Иван САФРАНЧУК;
- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.
15 августа талибы заняли Кабул, и в этот же день "Талибан"* заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сегодня талибы стремятся стабилизировать ситуацию в стране и стать полноценными участниками международных процессов. С афганским кризисом связывается целый ряд региональных и глобальных вызовов и угроз: от гуманитарной катастрофы в стране – до активизации международного терроризма, увеличения поставок афганских наркотиков и резкого нарастания миграционных потоков.
Сможет ли "Талибан" консолидировать власть в стране? Какими будут приоритеты его внутренней и внешней политики? Как минимизировать возможные риски и угрозы для соседних государств и международной системы в целом? Что сегодня требуется от международного сообщества? Какой должна быть российская политика по афганскому вопросу?
Сможет ли "Талибан" консолидировать власть в стране? Какими будут приоритеты его внутренней и внешней политики? Как минимизировать возможные риски и угрозы для соседних государств и международной системы в целом? Что сегодня требуется от международного сообщества? Какой должна быть российская политика по афганскому вопросу?
*Движение признано террористической организацией, запрещено в РФ.