https://ria.ru/20211005/afganistan-1753148790.html

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане - РИА Новости, 05.10.2021

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане

12 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане, в рамках которой будет представлен доклад Российского совета по международным делам "Решение проблемы Афганистана: необходимые условия и международные последствия".

2021-10-05T12:30

2021-10-05T12:30

2021-10-05T12:30

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол России в Афганистане 2002-2004 гг.), ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, член РСМД Михаил КОНАРОВСКИЙ;- директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России, доцент Департамента международных отношений НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Иван САФРАНЧУК;- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.15 августа талибы заняли Кабул, и в этот же день "Талибан"* заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сегодня талибы стремятся стабилизировать ситуацию в стране и стать полноценными участниками международных процессов. С афганским кризисом связывается целый ряд региональных и глобальных вызовов и угроз: от гуманитарной катастрофы в стране – до активизации международного терроризма, увеличения поставок афганских наркотиков и резкого нарастания миграционных потоков.Сможет ли "Талибан" консолидировать власть в стране? Какими будут приоритеты его внутренней и внешней политики? Как минимизировать возможные риски и угрозы для соседних государств и международной системы в целом? Что сегодня требуется от международного сообщества? Какой должна быть российская политика по афганскому вопросу?*Движение признано террористической организацией, запрещено в РФ.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы