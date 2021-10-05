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В подсобном хозяйстве колонии под Челябинском выявили АЧС
В подсобном хозяйстве колонии под Челябинском выявили АЧС - РИА Новости, 05.10.2021
В подсобном хозяйстве колонии под Челябинском выявили АЧС
Африканская чума свиней выявлена в подсобном хозяйстве исправительной колонии №1 города Копейск Челябинской области, проводятся карантинные мероприятия,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:18
2021-10-05T11:41
происшествия
челябинская область
копейск
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Африканская чума свиней выявлена в подсобном хозяйстве исправительной колонии №1 города Копейск Челябинской области, проводятся карантинные мероприятия, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУФСИН России по региону."На территории подсобного хозяйства исправительной колонии №1 ГУФСИН России по Челябинской области (Копейск) выявлен случай заболевания африканской чумы у животных (свиней). Проводятся карантинные мероприятия, направленные на ликвидацию очага заболеваемости и установлению источника заноса вируса", - сказала собеседница агентства.Позднее в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области сообщили, что погибло более 110 свиней, также данный вирус выявили еще в одном хозяйстве региона."В Челябинской области введён карантин в двух хозяйствах, где выявлена африканская чума свиней (АЧС). Эпизоотические очаги выявлены в исправительной колонии №1 ГУФСИН (Копейск) и в одном из личных подсобных хозяйств Красноармейского района (поселок Новый). В колонии от заболевания погибло 113 свиней, во втором очаге – личном подсобном хозяйстве – пало 4 головы. Колония работает в режиме закрытого типа, установлен дополнительный дезбарьер", - говорится в сообщении минсельхоза.Заболевание подтверждено исследованиями. Также выявлен один инфицированный объект – склад, где содержалось мясо заражённых свиней из колонии, добавляет пресс-служба.В настоящее время, указывается в сообщении, проводятся карантинные мероприятия, дезинфекция территории, идёт подготовка к изъятию животных – в соответствии с законодательством РФ они подлежат уничтожению.Кроме того, в радиусе 5 километров от границ эпизоотических очагов производятся подворные обходы с участием представителей администрации, проводятся сходы жителей для разъяснения ситуации, отбираются пробы крови животных для проведения исследований и исключения наличия вируса, добавляет пресс-служба.По данным минсельхоза, в подсобном хозяйстве в Красноармейском районе предварительно установлен источник заражения — это пищевые отходы, которыми владелец кормил животных. На ферму в исправительной колонии вирус также мог попасть с пищевыми отходами, окончательно источник заражения пока не установлен, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
https://ria.ru/20210927/miratorg-1752042362.html
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происшествия, челябинская область, копейск
10:18 05.10.2021 (обновлено: 11:41 05.10.2021)
 
В подсобном хозяйстве колонии под Челябинском выявили АЧС

В подсобном хозяйстве колонии под Челябинском выявили АЧС, погибли более ста свиней

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСвинья в загоне свинокомплекса
Свинья в загоне свинокомплекса - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Африканская чума свиней выявлена в подсобном хозяйстве исправительной колонии №1 города Копейск Челябинской области, проводятся карантинные мероприятия, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
"На территории подсобного хозяйства исправительной колонии №1 ГУФСИН России по Челябинской области (Копейск) выявлен случай заболевания африканской чумы у животных (свиней). Проводятся карантинные мероприятия, направленные на ликвидацию очага заболеваемости и установлению источника заноса вируса", - сказала собеседница агентства.
Позднее в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области сообщили, что погибло более 110 свиней, также данный вирус выявили еще в одном хозяйстве региона.
"В Челябинской области введён карантин в двух хозяйствах, где выявлена африканская чума свиней (АЧС). Эпизоотические очаги выявлены в исправительной колонии №1 ГУФСИН (Копейск) и в одном из личных подсобных хозяйств Красноармейского района (поселок Новый). В колонии от заболевания погибло 113 свиней, во втором очаге – личном подсобном хозяйстве – пало 4 головы. Колония работает в режиме закрытого типа, установлен дополнительный дезбарьер", - говорится в сообщении минсельхоза.
Мясоперерабатывающий комбинат Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
1 декабря 2020, 11:37
Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы
Заболевание подтверждено исследованиями. Также выявлен один инфицированный объект – склад, где содержалось мясо заражённых свиней из колонии, добавляет пресс-служба.
В настоящее время, указывается в сообщении, проводятся карантинные мероприятия, дезинфекция территории, идёт подготовка к изъятию животных – в соответствии с законодательством РФ они подлежат уничтожению.
Кроме того, в радиусе 5 километров от границ эпизоотических очагов производятся подворные обходы с участием представителей администрации, проводятся сходы жителей для разъяснения ситуации, отбираются пробы крови животных для проведения исследований и исключения наличия вируса, добавляет пресс-служба.
По данным минсельхоза, в подсобном хозяйстве в Красноармейском районе предварительно установлен источник заражения — это пищевые отходы, которыми владелец кормил животных. На ферму в исправительной колонии вирус также мог попасть с пищевыми отходами, окончательно источник заражения пока не установлен, поясняет пресс-служба.
Свиньи
27 сентября, 17:00
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ПроисшествияЧелябинская областьКопейск
 
 
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