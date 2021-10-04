https://ria.ru/20211004/zvonki-1752917449.html

Названы два способа сократить количество спам-звонков

Названы два способа сократить количество спам-звонков

Названы два способа сократить количество спам-звонков

Телефонные звонки с рекламой хоть раз получал, наверное, каждый россиянин. Два способа сократить количество таких контактов назвал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T02:08

2021-10-04T02:08

2021-10-04T02:08

общество

реклама

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Телефонные звонки с рекламой хоть раз получал, наверное, каждый россиянин. Два способа сократить количество таких контактов назвал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин.Многие россияне уже не отвечают на звонки с незнакомых номеров, чтобы не подвергаться рекламным "атакам" продавцов тех или иных товаров и услуг. Игнорировать подобные вызовы – тоже выход. Но это не поможет остановить поток навязчивых предложений, считает Мазохин. По его словам, эффективными в такой ситуации могут оказаться два способа. Самый надежный – указать человеку на другом конце провода, что он нарушает закон о персональных данных, уверен эксперт.Можно также прибегнуть к "пассивно-агрессивной" тактике, посоветовал эксперт. Но этот вариант подходит лишь тем, кто стремится "сделать мир лучше" и имеет некоторый запас времени, предупредил он."Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. Таким образом вы убиваете двух зайцев: вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям", – объяснил Георгий Мазохин в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/moshennichestvo-1752324976.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, реклама, россия