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Названы два способа сократить количество спам-звонков
Названы два способа сократить количество спам-звонков
Названы два способа сократить количество спам-звонков
Телефонные звонки с рекламой хоть раз получал, наверное, каждый россиянин. Два способа сократить количество таких контактов назвал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T02:08
2021-10-04T02:08
общество
реклама
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Телефонные звонки с рекламой хоть раз получал, наверное, каждый россиянин. Два способа сократить количество таких контактов назвал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин.Многие россияне уже не отвечают на звонки с незнакомых номеров, чтобы не подвергаться рекламным "атакам" продавцов тех или иных товаров и услуг. Игнорировать подобные вызовы – тоже выход. Но это не поможет остановить поток навязчивых предложений, считает Мазохин. По его словам, эффективными в такой ситуации могут оказаться два способа. Самый надежный – указать человеку на другом конце провода, что он нарушает закон о персональных данных, уверен эксперт.Можно также прибегнуть к "пассивно-агрессивной" тактике, посоветовал эксперт. Но этот вариант подходит лишь тем, кто стремится "сделать мир лучше" и имеет некоторый запас времени, предупредил он."Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. Таким образом вы убиваете двух зайцев: вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям", – объяснил Георгий Мазохин в интервью радио Sputnik.
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общество, реклама, россия
02:08 04.10.2021
 
Эксперт назвал два способа сократить количество нежелательных звонков

Эксперт Мазохин посоветовал напоминать звонящим "спамерам" о нарушении закона

© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / terovesalainen
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Телефонные звонки с рекламой хоть раз получал, наверное, каждый россиянин. Два способа сократить количество таких контактов назвал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин.
Многие россияне уже не отвечают на звонки с незнакомых номеров, чтобы не подвергаться рекламным "атакам" продавцов тех или иных товаров и услуг. Игнорировать подобные вызовы – тоже выход. Но это не поможет остановить поток навязчивых предложений, считает Мазохин. По его словам, эффективными в такой ситуации могут оказаться два способа. Самый надежный – указать человеку на другом конце провода, что он нарушает закон о персональных данных, уверен эксперт.
"Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, – это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без "до свидания", "спасибо" и так далее. Это работает", – сказал Георгий Мазохин.
Можно также прибегнуть к "пассивно-агрессивной" тактике, посоветовал эксперт. Но этот вариант подходит лишь тем, кто стремится "сделать мир лучше" и имеет некоторый запас времени, предупредил он.
"Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. Таким образом вы убиваете двух зайцев: вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям", – объяснил Георгий Мазохин в интервью радио Sputnik.
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