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https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752958142.html
Эксперт оценил вероятность импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"
Эксперт оценил вероятность импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперт оценил вероятность импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"
Публикация данных из "досье Пандоры", касающихся президента Украины Владимира Зеленского, ударит по личному имиджу украинского лидера, но не станет основанием... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:41
2021-10-04T11:41
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
андрей золотарев
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Публикация данных из "досье Пандоры", касающихся президента Украины Владимира Зеленского, ударит по личному имиджу украинского лидера, но не станет основанием для импичмента, так как фильм не производит большого впечатления даже на оппонентов главы государства, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это."Еще когда был панамский кейс с Петром Порошенко, мы убедились, что украинцы достаточно индифферентно относятся к такому факту, как офшорные счета за рубежом. Вся украинская политическая и бизнес-элита – это офшорная аристократия. Поэтому не думаю, что будут какие-то последствия с точки зрения импичмента. Так как большого впечатления сам по себе этот фильм не производит, даже люди, далекие от симпатии к Зеленскому, говорят, что все это было в 2019 году: рассказы о том, что (украинский олигарх Игорь - ред.) Коломойский и Зеленский - связанные лица, выводились деньги, тут Америку не открыли", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости в понедельник. При этом, по его словам, сейчас многое зависит от технологических моментов и того, как оппоненты президента будут развивать эту тему."По имиджу этот кейс ударит. Сейчас он напоминает о том, что Зеленский такой же, как мы все, ничуть не лучше и не хуже других представителей украинского политикума, а для Зеленского это проблема, поскольку ядро его позитивного образа строилось на утверждении: мы - не они, мы другие", - добавил Золотарев.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем. Консорциум назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752879749.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, андрей золотарев
11:41 04.10.2021
 
Эксперт оценил вероятность импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"

Политолог Золотарев оценил вероятность импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Публикация данных из "досье Пандоры", касающихся президента Украины Владимира Зеленского, ударит по личному имиджу украинского лидера, но не станет основанием для импичмента, так как фильм не производит большого впечатления даже на оппонентов главы государства, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
"Еще когда был панамский кейс с Петром Порошенко, мы убедились, что украинцы достаточно индифферентно относятся к такому факту, как офшорные счета за рубежом. Вся украинская политическая и бизнес-элита – это офшорная аристократия. Поэтому не думаю, что будут какие-то последствия с точки зрения импичмента. Так как большого впечатления сам по себе этот фильм не производит, даже люди, далекие от симпатии к Зеленскому, говорят, что все это было в 2019 году: рассказы о том, что (украинский олигарх Игорь - ред.) Коломойский и Зеленский - связанные лица, выводились деньги, тут Америку не открыли", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости в понедельник. При этом, по его словам, сейчас многое зависит от технологических моментов и того, как оппоненты президента будут развивать эту тему.
"По имиджу этот кейс ударит. Сейчас он напоминает о том, что Зеленский такой же, как мы все, ничуть не лучше и не хуже других представителей украинского политикума, а для Зеленского это проблема, поскольку ядро его позитивного образа строилось на утверждении: мы - не они, мы другие", - добавил Золотарев.
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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем. Консорциум назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
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