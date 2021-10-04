https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753036729.html

Премьер Кисида хочет построить в Японии "новый капитализм"

Премьер Кисида хочет построить в Японии "новый капитализм" - РИА Новости, 04.10.2021

Премьер Кисида хочет построить в Японии "новый капитализм"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на своей первой пресс-конференции, что намерен построить в Японии "новый капитализм. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:02

2021-10-04T17:02

2021-10-04T17:02

в мире

япония

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:165:2761:1718_1920x0_80_0_0_895cccd41e76ffabf1d55be818870111.jpg

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на своей первой пресс-конференции, что намерен построить в Японии "новый капитализм."То, к чему я стремлюсь – это новый капитализм. Его необходимо осуществить, чтобы открыть будущее нашей страны. Это видение новой экономики и общества. Общества многообразия, в котором пожилые люди, молодежь, люди с нарушениями, все могли бы чувствовать желание жить и действовать. Для этого я намерен вести диалог с народом. Концепция нового капитализма заключается в кругообороте развития и распределения. Если плоды (экономического) развития не будут распределяться, то ни потребление, ни спрос не будут расти и основы для дальнейшего роста не будет. Без распределения нет роста. Я хочу создать круговорот развития и распределения и создать богатую экономическую жизнь для народа", - сказал Кисида.Он добавил, что основными движущими силами станут наука и технологии, инновации, "зеленая" энергия, искусственный интеллект, биотехнологии, цифровизация – передовые области, в которые будут сделаны крупные инвестиции. Кроме того важное внимание будет уделено реформе найма, системы социального страхования. В социальном плане Кисида пообещал расширение среднего класса, меры для решения проблемы снижения рождаемости, повышение оплаты труда медицинских работников, воспитателей детских садов, сиделок.Фумио Кисида в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. С 2012 по 2017 год он занимал пост министра иностранных дел, его пребывание на этом посту стало самым длительным за всю послевоенную историю Японии.

https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752929745.html

https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753018411.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, фумио кисида