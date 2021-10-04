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В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной
В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной - РИА Новости, 04.10.2021
В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной
США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:20
2021-10-04T10:22
в мире
ядерное оружие
сша
вашингтон (город)
одвзяи
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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.Ранее госдеп США подтвердил, что американская администрация возобновляет поддержку ДВЗЯИ и намерена работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США."В США очень важный процесс и документ в этой сфере - ядерная доктрина. Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине. Безусловно, я с нетерпением жду результата размышлений администрации США относительно ядерной доктрины", - сказал Флойд.США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.
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в мире, ядерное оружие, сша, вашингтон (город), одвзяи
10:20 04.10.2021 (обновлено: 10:22 04.10.2021)
 
В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной

Глава ОДВЗЯИ Флойд: США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.
Ранее госдеп США подтвердил, что американская администрация возобновляет поддержку ДВЗЯИ и намерена работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США.
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"В США очень важный процесс и документ в этой сфере - ядерная доктрина. Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине. Безусловно, я с нетерпением жду результата размышлений администрации США относительно ядерной доктрины", - сказал Флойд.
США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.
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В миреЯдерное оружиеСШАВашингтон (город)ОДВЗЯИ
 
 
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