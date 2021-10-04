https://ria.ru/20211004/yadernoe_oruzhie-1752941927.html

В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной

В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной - РИА Новости, 04.10.2021

В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной

США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:20

2021-10-04T10:20

2021-10-04T10:22

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одвзяи

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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.Ранее госдеп США подтвердил, что американская администрация возобновляет поддержку ДВЗЯИ и намерена работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США."В США очень важный процесс и документ в этой сфере - ядерная доктрина. Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине. Безусловно, я с нетерпением жду результата размышлений администрации США относительно ядерной доктрины", - сказал Флойд.США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.

https://ria.ru/20210522/x-37-1733467460.html

https://ria.ru/20210917/prezident-1750386701.html

сша

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в мире, ядерное оружие, сша, вашингтон (город), одвзяи