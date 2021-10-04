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Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции - РИА Новости, 04.10.2021
Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
Суд приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Владивосток к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за то, что тот получил взятку в 178... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:38
2021-10-04T03:38
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Владивосток к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за то, что тот получил взятку в 178 тысяч рублей от транспортной компании, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд установил, что начальник железнодорожной станции получил от представителя транспортной компании взятку в размере 178 тысяч рублей за общее покровительство и укоренное производство маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.Суд приговорил экс-начальника станции к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 890 тысяч рублей.Также он лишен на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
https://ria.ru/20210928/vzyatki-1752101934.html
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происшествия, владивосток, россия
03:38 04.10.2021
 
Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции

Во Владивостоке суд приговорил к 7,5 года экс-начальника железнодорожной станции

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Владивосток к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за то, что тот получил взятку в 178 тысяч рублей от транспортной компании, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд установил, что начальник железнодорожной станции получил от представителя транспортной компании взятку в размере 178 тысяч рублей за общее покровительство и укоренное производство маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
Суд приговорил экс-начальника станции к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 890 тысяч рублей.
Также он лишен на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
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