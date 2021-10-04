https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС - РИА Новости, 04.10.2021
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС
Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка",... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:35
2021-10-04T14:35
2021-10-04T14:35
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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка", сообщил космонавт Антон Шкаплеров."По музыке - небольшой сюрприз. Каждый (из членов экипажа) от пяти до семи песен дал. Мы просто знаем, что очередность идет - начинается песня, которую я выбрал, потом Клим, потом Юлия, потом также по кругу. Поэтому посмотрим, кто что любит, и предпочел для экипажа", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре."Из мультика "Антошка", - добавил Шкаплеров, отвечая на вопрос про песню, которая у него обычно открывает плейлист.По традиции после посадки в корабль "Союз" перед запуском экипаж слушает заранее выбранную музыку.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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байконур (город), антон шкаплеров, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС
Песня "Антошка" возглавит плейлист "киноэкипажа" перед полетом к МКС
БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка", сообщил космонавт Антон Шкаплеров.
"По музыке - небольшой сюрприз. Каждый (из членов экипажа) от пяти до семи песен дал. Мы просто знаем, что очередность идет - начинается песня, которую я выбрал, потом Клим, потом Юлия, потом также по кругу. Поэтому посмотрим, кто что любит, и предпочел для экипажа", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре.
"Из мультика "Антошка", - добавил Шкаплеров, отвечая на вопрос про песню, которая у него обычно открывает плейлист.
По традиции после посадки в корабль "Союз" перед запуском экипаж слушает заранее выбранную музыку.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.