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"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС

"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС - РИА Новости, 04.10.2021

"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС

Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка",... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:35

2021-10-04T14:35

2021-10-04T14:35

культура

байконур (город)

антон шкаплеров

первый канал (телеканал)

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка", сообщил космонавт Антон Шкаплеров."По музыке - небольшой сюрприз. Каждый (из членов экипажа) от пяти до семи песен дал. Мы просто знаем, что очередность идет - начинается песня, которую я выбрал, потом Клим, потом Юлия, потом также по кругу. Поэтому посмотрим, кто что любит, и предпочел для экипажа", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре."Из мультика "Антошка", - добавил Шкаплеров, отвечая на вопрос про песню, которая у него обычно открывает плейлист.По традиции после посадки в корабль "Союз" перед запуском экипаж слушает заранее выбранную музыку.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752995662.html

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байконур (город), антон шкаплеров, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы