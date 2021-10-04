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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС - РИА Новости, 04.10.2021
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС
Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка",... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:35
2021-10-04T14:35
культура
байконур (город)
антон шкаплеров
первый канал (телеканал)
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка", сообщил космонавт Антон Шкаплеров."По музыке - небольшой сюрприз. Каждый (из членов экипажа) от пяти до семи песен дал. Мы просто знаем, что очередность идет - начинается песня, которую я выбрал, потом Клим, потом Юлия, потом также по кругу. Поэтому посмотрим, кто что любит, и предпочел для экипажа", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре."Из мультика "Антошка", - добавил Шкаплеров, отвечая на вопрос про песню, которая у него обычно открывает плейлист.По традиции после посадки в корабль "Союз" перед запуском экипаж слушает заранее выбранную музыку.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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байконур (город), антон шкаплеров, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
14:35 04.10.2021
 
"Киноэкипаж" составил плейлист перед полетом к МКС

Песня "Антошка" возглавит плейлист "киноэкипажа" перед полетом к МКС

© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Плейлист, который будет слушать киноэкипаж, сидя в корабле перед стартом к Международной космической станции (МКС), откроет песня из мультфильма "Антошка", сообщил космонавт Антон Шкаплеров.
"По музыке - небольшой сюрприз. Каждый (из членов экипажа) от пяти до семи песен дал. Мы просто знаем, что очередность идет - начинается песня, которую я выбрал, потом Клим, потом Юлия, потом также по кругу. Поэтому посмотрим, кто что любит, и предпочел для экипажа", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре.
"Из мультика "Антошка", - добавил Шкаплеров, отвечая на вопрос про песню, которая у него обычно открывает плейлист.
По традиции после посадки в корабль "Союз" перед запуском экипаж слушает заранее выбранную музыку.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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КультураБайконур (город)Антон ШкаплеровПервый канал (телеканал)Международная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культурыКино и сериалы
 
 
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