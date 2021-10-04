https://ria.ru/20211004/vyshinskiy-1752969221.html

Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского

Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского - РИА Новости, 04.10.2021

Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского

Судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:25

2021-10-04T12:25

2021-10-04T12:25

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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, состоится во вторник в Подольском районном суде Киева, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма (структура в составе офиса генпрокурора)."В 12.00 (совпадает с мск) 05.10.20 в Подольском районном суде Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя "РИА Новости Украина" по части 2 статьи 28 часть 3 статьи 109 УК Украины ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), части 1 статьи 111 УК Украины ("государственная измена")", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.Сейчас Вышинский занимает пост исполнительного директора МИА "Россия сегодня". Он больше года провел под стражей на Украине. В начале сентября 2019 года Украина и Россия освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди которых был и Вышинский.Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.

https://ria.ru/20210317/pismo-1601581544.html

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в мире, украина, киев, кирилл вышинский, россия