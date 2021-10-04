Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/vyshinskiy-1752969221.html
Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского
Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского - РИА Новости, 04.10.2021
Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского
Судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:25
2021-10-04T12:25
в мире
украина
киев
кирилл вышинский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564517972_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_1fc180b48d7609fe7bc1edca73d7f842.jpg
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, состоится во вторник в Подольском районном суде Киева, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма (структура в составе офиса генпрокурора)."В 12.00 (совпадает с мск) 05.10.20 в Подольском районном суде Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя "РИА Новости Украина" по части 2 статьи 28 часть 3 статьи 109 УК Украины ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), части 1 статьи 111 УК Украины ("государственная измена")", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.Сейчас Вышинский занимает пост исполнительного директора МИА "Россия сегодня". Он больше года провел под стражей на Украине. В начале сентября 2019 года Украина и Россия освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди которых был и Вышинский.Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.
https://ria.ru/20210317/pismo-1601581544.html
https://ria.ru/20210823/platforma-1746894199.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564517972_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_701c4822083f56bffc0c758f73c0fd5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, кирилл вышинский, россия
12:25 04.10.2021
 
Киевский суд продолжит рассмотрение дела Вышинского

В Киеве суд продолжит рассматривать дело экс-руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, состоится во вторник в Подольском районном суде Киева, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма (структура в составе офиса генпрокурора).
"В 12.00 (совпадает с мск) 05.10.20 в Подольском районном суде Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя "РИА Новости Украина" по части 2 статьи 28 часть 3 статьи 109 УК Украины ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), части 1 статьи 111 УК Украины ("государственная измена")", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на пресс-конференции, посвященной презентации его книги Жил напротив тюрьмы... - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 09:08Медиавойны
Письмо Вышинского о гонениях на журналистов передали докладчику ПАСЕ
Сейчас Вышинский занимает пост исполнительного директора МИА "Россия сегодня". Он больше года провел под стражей на Украине. В начале сентября 2019 года Украина и Россия освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди которых был и Вышинский.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 15:56
В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский
 
В миреУкраинаКиевКирилл ВышинскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния