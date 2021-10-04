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Волгоградская область
https://ria.ru/20211004/vybrosy-1752969634.html
Вредные выбросы на Волжском абразивном заводе снизились на 80%
Вредные выбросы на Волжском абразивном заводе снизились на 80% - РИА Новости, 04.10.2021
Вредные выбросы на Волжском абразивном заводе снизились на 80%
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил вклад руководства концерна Murugappa Group во внедрение технологий по защите окружающей среды на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:29
2021-10-04T12:29
волгоградская область
экономика
волжский
волгоградская область
андрей бочаров
россия
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ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил вклад руководства концерна Murugappa Group во внедрение технологий по защите окружающей среды на Волжском абразивном заводе, что позволило предприятию в 2021 году снизить на 80% количество вредных выбросов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, Бочаров провел встречу с руководством Волжского абразивного завода, входящего в состав концерна Murugappa Group, стороны обсудили инвестиционные проекты и программы, направленные на защиту окружающей среды."В январе 2021 года в строй ввели третью очередь газоочистки для снижения выбросов серосодержащих веществ — показатель уже уменьшился на 80%", - говорится в сообщении администрации."Мы отмечаем серьезное продвижение компании в реализации экологических программ и проектов. Это способствовало существенному снижению ущерба экологии Волгоградской области и Волжского. Вопросы, над которыми мы вместе продолжаем сейчас работать, позволят в течение 2022 года получить предприятию экологический паспорт", - цитирует ведомство слова Бочаров в сообщении.Генеральный директор абразивного завод Сергей Костров и глава Murugappa Group Муругаппан Мутия Муругаппан поблагодарили администрацию региона за сотрудничество, а также отметили, что предприятию удалось сохранить объемы производства допандемийного периода, оно сохранило рынки сбыта, как в России, так и за рубежом.
https://ria.ru/20211001/volgograd-1752684061.html
https://ria.ru/20210907/bocharov-1749019435.html
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экономика, волжский, волгоградская область, андрей бочаров, россия
12:29 04.10.2021
 
Вредные выбросы на Волжском абразивном заводе снизились на 80%

Количество вредных выбросов на Волжском абразивном заводе снизились на 80%

© Depositphotos / sdecoretАтмосфера Земли
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / sdecoret
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ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил вклад руководства концерна Murugappa Group во внедрение технологий по защите окружающей среды на Волжском абразивном заводе, что позволило предприятию в 2021 году снизить на 80% количество вредных выбросов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, Бочаров провел встречу с руководством Волжского абразивного завода, входящего в состав концерна Murugappa Group, стороны обсудили инвестиционные проекты и программы, направленные на защиту окружающей среды.
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"В январе 2021 года в строй ввели третью очередь газоочистки для снижения выбросов серосодержащих веществ — показатель уже уменьшился на 80%", - говорится в сообщении администрации.
"Мы отмечаем серьезное продвижение компании в реализации экологических программ и проектов. Это способствовало существенному снижению ущерба экологии Волгоградской области и Волжского. Вопросы, над которыми мы вместе продолжаем сейчас работать, позволят в течение 2022 года получить предприятию экологический паспорт", - цитирует ведомство слова Бочаров в сообщении.
Генеральный директор абразивного завод Сергей Костров и глава Murugappa Group Муругаппан Мутия Муругаппан поблагодарили администрацию региона за сотрудничество, а также отметили, что предприятию удалось сохранить объемы производства допандемийного периода, оно сохранило рынки сбыта, как в России, так и за рубежом.
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