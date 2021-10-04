ЦИК пригласит общественников проанализировать кампанию, заявила Памфилова
ЦИК пригласит ОП, СПЧ, омбудсменов, наблюдателей проанализировать избирательную кампанию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК после рассмотрения всех жалоб и обращений по избирательной кампании пригласит представителей Общественной палаты, Совета по правам человека при президенте, омбудсменов, чтобы вместе подвести итоги этой работе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Возвращаясь к вопросу по поводу рассмотрения жалоб и обращений, как только мы завершим эту работу, обязательно мы пригласим и Общественную палату, которая вела свой мониторинг, и главу СПЧ Валерия Фадеева, и Александра Точенова, который возглавлял мониторинговую группу Совета по правам человека, уполномоченного по правам человека, наши организации наблюдательские, чтобы по итогам кампании в целом этот вопрос всем вместе обсудить, проанализировать, поставить точку в этом вопросе и двигаться дальше. Ничего недосказанного не должно оставаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
Она добавила, что Центризбирком готов выслушать конструктивные жалобы и от своих критиков.
На заседании Памфилова сообщила, что с 17 по 24 сентября в ЦИК поступило 1 244 письменных обращения, из них 1 124 (90%) касалось вопросов проведения выборов депутатов Государственной думы.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. ЦИК на заседании 24 сентября подвел итоги выборов депутатов Госдумы, признав их состоявшимися и действительными.
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