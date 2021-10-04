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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211004/vybory-1752972505.html
ЦИК пригласит общественников проанализировать кампанию, заявила Памфилова
ЦИК пригласит общественников проанализировать кампанию, заявила Памфилова - РИА Новости, 04.10.2021
ЦИК пригласит общественников проанализировать кампанию, заявила Памфилова
ЦИК после рассмотрения всех жалоб и обращений по избирательной кампании пригласит представителей Общественной палаты, Совета по правам человека при президенте,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:42
2021-10-04T12:42
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
александр точенов
элла памфилова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК после рассмотрения всех жалоб и обращений по избирательной кампании пригласит представителей Общественной палаты, Совета по правам человека при президенте, омбудсменов, чтобы вместе подвести итоги этой работе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Возвращаясь к вопросу по поводу рассмотрения жалоб и обращений, как только мы завершим эту работу, обязательно мы пригласим и Общественную палату, которая вела свой мониторинг, и главу СПЧ Валерия Фадеева, и Александра Точенова, который возглавлял мониторинговую группу Совета по правам человека, уполномоченного по правам человека, наши организации наблюдательские, чтобы по итогам кампании в целом этот вопрос всем вместе обсудить, проанализировать, поставить точку в этом вопросе и двигаться дальше. Ничего недосказанного не должно оставаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.Она добавила, что Центризбирком готов выслушать конструктивные жалобы и от своих критиков.На заседании Памфилова&nbsp;сообщила, что с 17 по 24 сентября в ЦИК поступило 1 244 письменных обращения, из них 1 124 (90%) касалось вопросов проведения выборов депутатов Государственной думы.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. ЦИК на заседании 24 сентября подвел итоги выборов депутатов Госдумы, признав их состоявшимися и действительными.
https://ria.ru/20211004/pamfilova-1752969765.html
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политика, госдума рф, александр точенов, элла памфилова
12:42 04.10.2021
 
ЦИК пригласит общественников проанализировать кампанию, заявила Памфилова

ЦИК пригласит ОП, СПЧ, омбудсменов, наблюдателей проанализировать избирательную кампанию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК после рассмотрения всех жалоб и обращений по избирательной кампании пригласит представителей Общественной палаты, Совета по правам человека при президенте, омбудсменов, чтобы вместе подвести итоги этой работе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Возвращаясь к вопросу по поводу рассмотрения жалоб и обращений, как только мы завершим эту работу, обязательно мы пригласим и Общественную палату, которая вела свой мониторинг, и главу СПЧ Валерия Фадеева, и Александра Точенова, который возглавлял мониторинговую группу Совета по правам человека, уполномоченного по правам человека, наши организации наблюдательские, чтобы по итогам кампании в целом этот вопрос всем вместе обсудить, проанализировать, поставить точку в этом вопросе и двигаться дальше. Ничего недосказанного не должно оставаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 12:29Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов
Она добавила, что Центризбирком готов выслушать конструктивные жалобы и от своих критиков.
На заседании Памфилова сообщила, что с 17 по 24 сентября в ЦИК поступило 1 244 письменных обращения, из них 1 124 (90%) касалось вопросов проведения выборов депутатов Государственной думы.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. ЦИК на заседании 24 сентября подвел итоги выборов депутатов Госдумы, признав их состоявшимися и действительными.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 13:00Выборы в Государственную думу
Памфилова назвала явку на выборах высокой
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФАлександр ТоченовЭлла Памфилова
 
 
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