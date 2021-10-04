https://ria.ru/20211004/vto-1752995487.html

Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку

Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку - РИА Новости, 04.10.2021

Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации средств массовой информации о том, что она якобы собирается уйти в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:07

2021-10-04T14:07

2021-10-04T14:17

в мире

нигерия

женева (город)

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации средств массовой информации о том, что она якобы собирается уйти в отставку.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Оконджо-Ивеала в частном порядке высказывала идею об отставке, в случае если ей не удастся добиться прогресса по важнейшим переговорным процессам в ВТО. Агентство ссылалось на пять торговых источников в Женеве, которые пожелали остаться неизвестными."Это фейковые новости, это все, что я хочу сказать. Я здесь, вы знаете, мне нравится моя работа, мы только начинаем работать над 12-й Министерской конференцией, так что давайте не будем тратить много энергии на фейковые новости", - сказала Оконджо-Ивеала, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в понедельник.Члены ВТО работают над несколькими соглашениями, которые, как ожидается, будут обсуждаться в рамках 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве в конце ноября-начале декабря. В частности, речь идет о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса и соглашении о субсидировании рыболовства.Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала возглавила ВТО в феврале этого года, став первой женщиной, занявшей пост генерального директора организации.

https://ria.ru/20210719/razbiratelstvo-1741924379.html

https://ria.ru/20210720/isk-1742007314.html

нигерия

женева (город)

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в мире, нигерия, женева (город), всемирная торговая организация (вто)