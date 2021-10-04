14:07 04.10.2021 (обновлено: 14:17 04.10.2021)
Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку
Глава ВТО Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации СМИ о ее намерении уйти в отставку
© REUTERS / Denis BalibouseГенеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала на пресс-конференции в Женеве, Швейцария
ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации средств массовой информации о том, что она якобы собирается уйти в отставку.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Оконджо-Ивеала в частном порядке высказывала идею об отставке, в случае если ей не удастся добиться прогресса по важнейшим переговорным процессам в ВТО. Агентство ссылалось на пять торговых источников в Женеве, которые пожелали остаться неизвестными.
"Это фейковые новости, это все, что я хочу сказать. Я здесь, вы знаете, мне нравится моя работа, мы только начинаем работать над 12-й Министерской конференцией, так что давайте не будем тратить много энергии на фейковые новости", - сказала Оконджо-Ивеала, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в понедельник.
Члены ВТО работают над несколькими соглашениями, которые, как ожидается, будут обсуждаться в рамках 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве в конце ноября-начале декабря. В частности, речь идет о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса и соглашении о субсидировании рыболовства.
Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала возглавила ВТО в феврале этого года, став первой женщиной, занявшей пост генерального директора организации.