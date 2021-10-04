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Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку
Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку - РИА Новости, 04.10.2021
Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации средств массовой информации о том, что она якобы собирается уйти в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:07
2021-10-04T14:17
в мире
нигерия
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации средств массовой информации о том, что она якобы собирается уйти в отставку.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Оконджо-Ивеала в частном порядке высказывала идею об отставке, в случае если ей не удастся добиться прогресса по важнейшим переговорным процессам в ВТО. Агентство ссылалось на пять торговых источников в Женеве, которые пожелали остаться неизвестными."Это фейковые новости, это все, что я хочу сказать. Я здесь, вы знаете, мне нравится моя работа, мы только начинаем работать над 12-й Министерской конференцией, так что давайте не будем тратить много энергии на фейковые новости", - сказала Оконджо-Ивеала, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в понедельник.Члены ВТО работают над несколькими соглашениями, которые, как ожидается, будут обсуждаться в рамках 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве в конце ноября-начале декабря. В частности, речь идет о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса и соглашении о субсидировании рыболовства.Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала возглавила ВТО в феврале этого года, став первой женщиной, занявшей пост генерального директора организации.
https://ria.ru/20210719/razbiratelstvo-1741924379.html
https://ria.ru/20210720/isk-1742007314.html
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в мире, нигерия, женева (город), всемирная торговая организация (вто)
14:07 04.10.2021 (обновлено: 14:17 04.10.2021)
 
Глава ВТО опровергла сообщения о намерении уйти в отставку

Глава ВТО Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации СМИ о ее намерении уйти в отставку

© REUTERS / Denis BalibouseГенеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала на пресс-конференции в Женеве, Швейцария
Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала на пресс-конференции в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала назвала фейками публикации средств массовой информации о том, что она якобы собирается уйти в отставку.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Оконджо-Ивеала в частном порядке высказывала идею об отставке, в случае если ей не удастся добиться прогресса по важнейшим переговорным процессам в ВТО. Агентство ссылалось на пять торговых источников в Женеве, которые пожелали остаться неизвестными.
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"Это фейковые новости, это все, что я хочу сказать. Я здесь, вы знаете, мне нравится моя работа, мы только начинаем работать над 12-й Министерской конференцией, так что давайте не будем тратить много энергии на фейковые новости", - сказала Оконджо-Ивеала, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в понедельник.
Члены ВТО работают над несколькими соглашениями, которые, как ожидается, будут обсуждаться в рамках 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве в конце ноября-начале декабря. В частности, речь идет о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса и соглашении о субсидировании рыболовства.
Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала возглавила ВТО в феврале этого года, став первой женщиной, занявшей пост генерального директора организации.
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