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День Космических войск России

День Космических войск России - РИА Новости, 04.10.2021

День Космических войск России

День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября как памятный день на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T01:01

2021-10-04T01:01

2021-10-04T01:01

справки

войска воздушно-космической обороны

александр головко

космические войска воздушно-космических сил россии

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День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября как памятный день на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Впервые этот день был установлен указом президента РФ от 10 декабря 1995 года и назывался Днем Военно-космических сил. Дата празднования была приурочена ко дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. Название дня было изменено на День Космических войск России на основании указа президента РФ от 3 октября 2002 года. Первые части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, начали создаваться в СССР в 1955 году с принятием решения о строительстве в Казахстане полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет (ныне – космодром Байконур). В 1957 году в связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне – Главный испытательный космический центр министерства обороны Российской Федерации имени Г.С. Титова, ГИКЦ). В его состав входила сеть наземных измерительных пунктов. Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом №4 Минобороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР. Также в 1957 году в Архангельской области началось строительство полигона, предназначенного для пусков межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (ныне космодром Плесецк).4 октября 1957 года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли "ПС-1", а 12 апреля 1961 года – запуск и контроль за полетом первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным на борту. В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.В 1960 году для организации управления космической деятельностью в министерстве обороны СССР было образовано Третье управление Главного управления ракетного вооружения, которое в 1964 году было преобразовано в Центральное управление космических средств (ЦУКОС) министерства обороны (МО), входившее в состав Ракетных войск стратегического назначения. В 1970 году ЦУКОС МО было реорганизовано в Главное управление космических средств (ГУКОС) МО СССР.В 1982 году ввиду возросшего объема решаемых задач ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из состава Ракетных войск стратегического назначения и подчинены непосредственно министру обороны СССР – создано управление начальника космических средств министерства обороны.В августе 1992 году были созданы Военно-космические силы (ВКС) министерства обороны РФ, в состав которых вошли космодромы Байконур, Плесецк и с 1994 года космодром Свободный, а также Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами, Военно-инженерная космическая академия и 50-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ.В 1998 году Военно-космические силы были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения со статусом управления космических средств.Как отдельный род Вооруженных сил, Космические войска были сформированы на основании указа президента РФ от 24 марта 2001 года. В их состав вошли все воинские формирования, ранее входившие в ВКС, а также объединение ракетно-космической обороны.С 2001 года по 2011 год Космическими войсками было проведено и обеспечено проведение более 230 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения. Среди них аппараты связи, навигации, картографии, дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации, научные аппараты и т.д.Средствами контроля космического пространства было осуществлено предупреждение о более 900 опасных сближениях космических объектов с международной космической станцией.В соответствии с решением президента Российской Федерации с 1 декабря 2011 года на базе соединений и воинских частей Космических войск, а также войск оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны Военно-воздушных сил были сформированы Войска воздушно-космической обороны (ВКО). Создание Войск ВКО было продиктовано объективной необходимостью в объединении сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, отвечающими за противовоздушную оборону (ПВО) страны, в целях создания единой системы воздушно-космической обороны.С введением в строй войск ВКО в России, Космические войска как самостоятельный род войск прекратили свое существование. С 1 августа 2015 года Войска воздушно-космической обороны вошли в состав нового вида Вооруженных сил РФ – Воздушно-космических сил (ВКС) России. Вошедшие в него войска были преобразованы в три рода войск, одним из которых стали Космические войска. Они решают широкий спектр задач, основными из которых являются наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз; обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении; осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) РФ необходимой информацией; поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд других задач.Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космических средств продолжают воинские части 1-го Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодрома Плесецк), 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами – генерал-полковник Александр Головко. В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.В составе российской орбитальной группировки сегодня более 160 аппаратов различного назначения, около 60% из них находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский спутник.В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2020 году Космические войска ВКС выполнили свыше трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше1200 космических объектов осуществили контроль за выводом на орбиты около 600 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 360 космических объектов.В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2022 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, войска воздушно-космической обороны, александр головко, космические войска воздушно-космических сил россии