https://ria.ru/20211004/vosstanovlenie-1753087384.html

Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт

Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт - РИА Новости, 04.10.2021

Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт

Масштабный бой в работе продуктов компании Facebook может быть вызван проблемами с ядром сети и маршрутизаторами, восстановление работы этих сервисов может... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:55

2021-10-04T23:55

2021-10-04T23:55

технологии

калифорния

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабный бой в работе продуктов компании Facebook может быть вызван проблемами с ядром сети и маршрутизаторами, восстановление работы этих сервисов может оказаться достаточно длительным, сообщил РИА Новости Артем Избаенков, CEO компании Servicepipe, которая разрабатывает продукты в области информационной безопасности."Официальной версии еще нет, но есть предположения, которые касаются проблем с ядром сети и маршрутизаторами. Судя по виду катастрофы, можно судить, что проблема вызвана отказом маршрутизаторов и части ядра сети. Восстановление таких сложных сервисов может быть достаточно длительным, и не стоит рассчитывать на пару часов", - сообщил собеседник агентства.По его словам, после сбоя в Facebook многие соцсети столкнулись со сбоями в связи с "всплеском аудитории", к которым эти платформы не были готовы."После того как множество миллиардов пользователей потеряли Facebook, они активно начали искать замену как соцсетей, так и мессенджера, чем вызвали шквал запросов к сайтам и сервисам аналогичных компаний. Это напоминает мне DDoS-атаку уровня приложения, только тут, к сожалению, множество запросов - это не автоматизированные, а это реальные запросы пользователей, в связи с чем данные сервисы не были готовы к таким всплескам аудитории и пошла череда сбоев", - отметил эксперт.По словам Избаенкова, "как бы печально ни было", сбои в работе сервисов Facebook – "хороший пример, показывающий, что будет с бизнес-процессами, если все завязывать на один сервис".В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. По данным сайта Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоев в работе своих продуктов.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211004/sboy-1753086568.html

https://ria.ru/20211004/sboy-1753085141.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, калифорния, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook