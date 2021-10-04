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Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт
Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт - РИА Новости, 04.10.2021
Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт
Масштабный бой в работе продуктов компании Facebook может быть вызван проблемами с ядром сети и маршрутизаторами, восстановление работы этих сервисов может... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:55
2021-10-04T23:55
технологии
калифорния
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабный бой в работе продуктов компании Facebook может быть вызван проблемами с ядром сети и маршрутизаторами, восстановление работы этих сервисов может оказаться достаточно длительным, сообщил РИА Новости Артем Избаенков, CEO компании Servicepipe, которая разрабатывает продукты в области информационной безопасности."Официальной версии еще нет, но есть предположения, которые касаются проблем с ядром сети и маршрутизаторами. Судя по виду катастрофы, можно судить, что проблема вызвана отказом маршрутизаторов и части ядра сети. Восстановление таких сложных сервисов может быть достаточно длительным, и не стоит рассчитывать на пару часов", - сообщил собеседник агентства.По его словам, после сбоя в Facebook многие соцсети столкнулись со сбоями в связи с "всплеском аудитории", к которым эти платформы не были готовы."После того как множество миллиардов пользователей потеряли Facebook, они активно начали искать замену как соцсетей, так и мессенджера, чем вызвали шквал запросов к сайтам и сервисам аналогичных компаний. Это напоминает мне DDoS-атаку уровня приложения, только тут, к сожалению, множество запросов - это не автоматизированные, а это реальные запросы пользователей, в связи с чем данные сервисы не были готовы к таким всплескам аудитории и пошла череда сбоев", - отметил эксперт.По словам Избаенкова, "как бы печально ни было", сбои в работе сервисов Facebook – "хороший пример, показывающий, что будет с бизнес-процессами, если все завязывать на один сервис".В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. По данным сайта Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоев в работе своих продуктов.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211004/sboy-1753086568.html
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технологии, калифорния, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook
23:55 04.10.2021
 
Восстановление работы Facebook может быть довольно долгим, заявил эксперт

Эксперт Servicepipe Избаенков: возобновление работы Facebook может быть довольно долгим

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабный бой в работе продуктов компании Facebook может быть вызван проблемами с ядром сети и маршрутизаторами, восстановление работы этих сервисов может оказаться достаточно длительным, сообщил РИА Новости Артем Избаенков, CEO компании Servicepipe, которая разрабатывает продукты в области информационной безопасности.
"Официальной версии еще нет, но есть предположения, которые касаются проблем с ядром сети и маршрутизаторами. Судя по виду катастрофы, можно судить, что проблема вызвана отказом маршрутизаторов и части ядра сети. Восстановление таких сложных сервисов может быть достаточно длительным, и не стоит рассчитывать на пару часов", - сообщил собеседник агентства.
Перевернутый символ Like на экране - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 23:39
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более пяти часов
По его словам, после сбоя в Facebook многие соцсети столкнулись со сбоями в связи с "всплеском аудитории", к которым эти платформы не были готовы.
"После того как множество миллиардов пользователей потеряли Facebook, они активно начали искать замену как соцсетей, так и мессенджера, чем вызвали шквал запросов к сайтам и сервисам аналогичных компаний. Это напоминает мне DDoS-атаку уровня приложения, только тут, к сожалению, множество запросов - это не автоматизированные, а это реальные запросы пользователей, в связи с чем данные сервисы не были готовы к таким всплескам аудитории и пошла череда сбоев", - отметил эксперт.
По словам Избаенкова, "как бы печально ни было", сбои в работе сервисов Facebook – "хороший пример, показывающий, что будет с бизнес-процессами, если все завязывать на один сервис".
В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. По данным сайта Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоев в работе своих продуктов.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Сотрудник Лаборатории Касперского в офисе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 23:15
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей
 
ТехнологииКалифорнияМарк ЦукербергWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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