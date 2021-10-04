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Военные начали доставку топлива в Великобритании, сообщили СМИ
Военные начали доставку топлива в Великобритании, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2021
Военные начали доставку топлива в Великобритании, сообщили СМИ
Военные начали доставку топлива на автозаправочные станции Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:54
2021-10-04T10:54
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Военные начали доставку топлива на автозаправочные станции Великобритании, сообщает телеканал Sky News.Ранее Власти Британии приняли решение направить 200 военных на оказание помощи для поставок топлива на бензоколонки, из них 100 - водители бензовозов."Военнослужащие начали доставлять топливо на заправочные станции сегодня (в понедельник - ред.) утром, так как некоторые части страны продолжают бороться с нехваткой топлива", - сообщает телеканал.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков. Это привело к тому, что на прошлой неделе нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров, на многих из них не было топлива.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/benzin-1752050820.html
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в мире, великобритания
10:54 04.10.2021
 
Военные начали доставку топлива в Великобритании, сообщили СМИ

Sky News: военные начали доставку топлива на автозаправочные станции в Великобритании

© REUTERS / Andrew BoyersВоенные на нефтебазе Бансфилд в Хемел-Хемпстеде, Великобритания
Военные на нефтебазе Бансфилд в Хемел-Хемпстеде, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Andrew Boyers
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Военные начали доставку топлива на автозаправочные станции Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Ранее Власти Британии приняли решение направить 200 военных на оказание помощи для поставок топлива на бензоколонки, из них 100 - водители бензовозов.
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"Военнослужащие начали доставлять топливо на заправочные станции сегодня (в понедельник - ред.) утром, так как некоторые части страны продолжают бороться с нехваткой топлива", - сообщает телеканал.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков. Это привело к тому, что на прошлой неделе нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров, на многих из них не было топлива.
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