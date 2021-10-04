https://ria.ru/20211004/vaktsiny-1752988362.html

В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин

В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин - РИА Новости, 04.10.2021

В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин

Обращений от московского международного кластера, расположенного в Сколково, на ввоз зарубежных вакцин от коронавируса в Россию не поступало, заявил министр... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:42

2021-10-04T13:42

2021-10-04T13:57

распространение коронавируса

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Обращений от московского международного кластера, расположенного в Сколково, на ввоз зарубежных вакцин от коронавируса в Россию не поступало, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Обращений по ввозу не поступало", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что бесплатных вакцин в России достаточно.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии