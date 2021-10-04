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В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин
В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин - РИА Новости, 04.10.2021
В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин
Обращений от московского международного кластера, расположенного в Сколково, на ввоз зарубежных вакцин от коронавируса в Россию не поступало, заявил министр... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:42
2021-10-04T13:42
2021-10-04T13:57
распространение коронавируса
михаил мурашко
россия
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коронавирус в россии
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Обращений от московского международного кластера, расположенного в Сколково, на ввоз зарубежных вакцин от коронавируса в Россию не поступало, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Обращений по ввозу не поступало", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что бесплатных вакцин в России достаточно.
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михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:42 04.10.2021 (обновлено: 13:57 04.10.2021)
В Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин
Глава Минздрава Мурашко: в Россию не поступало обращений по ввозу зарубежных вакцин