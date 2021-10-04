Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1753041859.html
В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом
В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом - РИА Новости, 04.10.2021
В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом
Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:22
2021-10-04T17:49
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739814424_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_b6047f7d5a881add24156ad419509121.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом, говорится в распространенном заявлении ЕМА.Сообщается, что введение усиливающей третьей дозы показано лицам с ослабленной иммунной системой по меньшей мере через 28 дней после получения второй дозы. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной вакцинации двумя дозами."Рекомендация принята после того, как исследования подтвердили, что дополнительная доза этих вакцин усиливает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у лиц с ослабленным иммунитетом… Ожидается, что дополнительная доза усилит защиту у части пациентов", - поясняется в документе.Ранее ряд стран ЕС уже сами одобрили третью дозу вакцины. В частности, бельгийские власти одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет. Для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna. Также одобренные в ЕС вакцины AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson для этих целей использоваться не будут.
https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752076544.html
https://ria.ru/20210918/revaktsinatsiya-1750631294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739814424_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_2d31e5c7d6eab3d82053fd7762e49d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, коронавирус covid-19, здоровье - общество
17:22 04.10.2021 (обновлено: 17:49 04.10.2021)
 
В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом

Регулятор ЕС рекомендовал ревакцинировать от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом, говорится в распространенном заявлении ЕМА.
Сообщается, что введение усиливающей третьей дозы показано лицам с ослабленной иммунной системой по меньшей мере через 28 дней после получения второй дозы. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной вакцинации двумя дозами.
Вакцинация от коронавируса в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 20:37Распространение коронавируса
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
"Рекомендация принята после того, как исследования подтвердили, что дополнительная доза этих вакцин усиливает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у лиц с ослабленным иммунитетом… Ожидается, что дополнительная доза усилит защиту у части пациентов", - поясняется в документе.
Ранее ряд стран ЕС уже сами одобрили третью дозу вакцины. В частности, бельгийские власти одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет. Для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna. Также одобренные в ЕС вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson для этих целей использоваться не будут.
Мужчина во время вакцинации от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 02:08Распространение коронавируса
Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния