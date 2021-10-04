https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1753041859.html

В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом

В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом - РИА Новости, 04.10.2021

В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом

Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:22

2021-10-04T17:22

2021-10-04T17:49

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом, говорится в распространенном заявлении ЕМА.Сообщается, что введение усиливающей третьей дозы показано лицам с ослабленной иммунной системой по меньшей мере через 28 дней после получения второй дозы. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной вакцинации двумя дозами."Рекомендация принята после того, как исследования подтвердили, что дополнительная доза этих вакцин усиливает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у лиц с ослабленным иммунитетом… Ожидается, что дополнительная доза усилит защиту у части пациентов", - поясняется в документе.Ранее ряд стран ЕС уже сами одобрили третью дозу вакцины. В частности, бельгийские власти одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет. Для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna. Также одобренные в ЕС вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson для этих целей использоваться не будут.

https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752076544.html

https://ria.ru/20210918/revaktsinatsiya-1750631294.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирус covid-19, здоровье - общество