https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1753001425.html
Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок - РИА Новости, 04.10.2021
Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:28
2021-10-04T14:28
2021-10-04T14:38
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.По его словам, в абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто не привился от коронавируса."Первая просьба - все таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию (от коронавируса - ред.). Считаем, это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей", - сказал губернатор на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733118055.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:28 04.10.2021 (обновлено: 14:38 04.10.2021)
Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Губернатор Воробьев призвал Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок