https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1753001425.html

Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок - РИА Новости, 04.10.2021

Воробьев попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:28

2021-10-04T14:28

2021-10-04T14:38

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.По его словам, в абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто не привился от коронавируса."Первая просьба - все таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию (от коронавируса - ред.). Считаем, это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей", - сказал губернатор на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733118055.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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