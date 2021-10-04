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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752998471.html
Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров
Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров - РИА Новости, 04.10.2021
Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров
Потребности в производстве иностранных вакцин от COVID-19 в РФ для нужд внутреннего рынка нет, в стране достаточно собственных, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:17
2021-10-04T14:44
распространение коронавируса
денис мантуров
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Потребности в производстве иностранных вакцин от COVID-19 в РФ для нужд внутреннего рынка нет, в стране достаточно собственных, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед"."Пока такой потребности нет у нас, собственных вакцин достаточно", - сказал он.Министр напомнил, что в России налажен выпуск вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана на экспорт. По словам гендиректора "Р-Фарм", на мощностях которого налажен ее выпуск, речь идет о "нескольких сотнях тысяч" вакцин.Ранее в Минпромторге отмечали, что российский рынок полностью обеспечен собственными вакцинами против COVID в полном объеме.
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html
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денис мантуров, россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:17 04.10.2021 (обновлено: 14:44 04.10.2021)
 
Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров

Мантуров: Россия обеспечена своими вакцинами от COVID-19, производство импортных не нужно

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Потребности в производстве иностранных вакцин от COVID-19 в РФ для нужд внутреннего рынка нет, в стране достаточно собственных, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед".
"Пока такой потребности нет у нас, собственных вакцин достаточно", - сказал он.
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Министр напомнил, что в России налажен выпуск вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана на экспорт. По словам гендиректора "Р-Фарм", на мощностях которого налажен ее выпуск, речь идет о "нескольких сотнях тысяч" вакцин.
Ранее в Минпромторге отмечали, что российский рынок полностью обеспечен собственными вакцинами против COVID в полном объеме.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаДенис МантуровРоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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