https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752998471.html

Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров

Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров - РИА Новости, 04.10.2021

Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров

Потребности в производстве иностранных вакцин от COVID-19 в РФ для нужд внутреннего рынка нет, в стране достаточно собственных, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:17

2021-10-04T14:17

2021-10-04T14:44

распространение коронавируса

денис мантуров

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Потребности в производстве иностранных вакцин от COVID-19 в РФ для нужд внутреннего рынка нет, в стране достаточно собственных, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед"."Пока такой потребности нет у нас, собственных вакцин достаточно", - сказал он.Министр напомнил, что в России налажен выпуск вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана на экспорт. По словам гендиректора "Р-Фарм", на мощностях которого налажен ее выпуск, речь идет о "нескольких сотнях тысяч" вакцин.Ранее в Минпромторге отмечали, что российский рынок полностью обеспечен собственными вакцинами против COVID в полном объеме.

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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