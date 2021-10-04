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Всего два процента привитых заболевают COVID-19, заявил Мурашко
Всего два процента привитых заболевают COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 04.10.2021
Всего два процента привитых заболевают COVID-19, заявил Мурашко
Из числа привитых от COVID-19 в России заражаются коронавирусом всего два процента, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:33
2021-10-04T13:33
2021-10-04T18:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — РИА Новости. Из числа привитых от COVID-19 в России заражаются коронавирусом всего два процента, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Те, кто сегодня заболевают и попадают в стационары, в своем большинстве — это невакцинированные", — сказал глава ведомства.Ранее Мурашко сообщил, что двумя компонентами в России привиты около 40 миллионов человек, одним — более 49 миллионов.В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Наиболее широко доступен препарат "Спутник V", созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70 странах. Также представлены "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от прививки.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:33 04.10.2021 (обновлено: 18:08 04.10.2021)
Всего два процента привитых заболевают COVID-19, заявил Мурашко
Мурашко: из числа привитых от COVID-19 заболевают им всего два процента