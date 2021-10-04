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В Кремле назвали причину низких темпов вакцинации от коронавируса

В Кремле назвали причину низких темпов вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021

В Кремле назвали причину низких темпов вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, а одна из причин – недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:19

2021-10-04T13:19

2021-10-04T14:56

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, а одна из причин – недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение прививки, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии", - сообщил Дмитрий Песков. По его мнению, к нынешним темпам вакцинации привела "недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности (прививок - ред.)".Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что в России двумя компонентами вакцины привито около 40 миллионов человек, одним компонентом — более 49 миллионов.

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2021

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