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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752953630.html
Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19
Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19
Около 55% работников торговли в РФ вакцинированы от COVID-19, в сфере обрабатывающей промышленности этот показатель достиг 45%, сообщил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:19
2021-10-04T11:19
распространение коронавируса
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 октября - РИА Новости. Около 55% работников торговли в РФ вакцинированы от COVID-19, в сфере обрабатывающей промышленности этот показатель достиг 45%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Биотехмед"."45% в обрабатывающих секторах промышленности вакцинированы и 55% в торговле", - отметил министр.Мантуров также уточнил, что в Москве показатель вакцинации выше. "В торговле, в частости, компания "Магнит" - у меня недавно с ними встреча была - 80% вакцинировано сотрудников, работающих именно в торговле. То есть мы говорим о том, что цифра выше, чем в среднем по стране", - добавил министр.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:19 04.10.2021
 
Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19

Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от коронавируса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 октября - РИА Новости. Около 55% работников торговли в РФ вакцинированы от COVID-19, в сфере обрабатывающей промышленности этот показатель достиг 45%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Биотехмед".
"45% в обрабатывающих секторах промышленности вакцинированы и 55% в торговле", - отметил министр.
Мантуров также уточнил, что в Москве показатель вакцинации выше. "В торговле, в частости, компания "Магнит" - у меня недавно с ними встреча была - 80% вакцинировано сотрудников, работающих именно в торговле. То есть мы говорим о том, что цифра выше, чем в среднем по стране", - добавил министр.
 
Распространение коронавирусаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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