https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752953630.html

Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19

Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Около 55 процентов работников торговли в России вакцинировались от COVID-19

Около 55% работников торговли в РФ вакцинированы от COVID-19, в сфере обрабатывающей промышленности этот показатель достиг 45%, сообщил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:19

2021-10-04T11:19

2021-10-04T11:19

распространение коронавируса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 октября - РИА Новости. Около 55% работников торговли в РФ вакцинированы от COVID-19, в сфере обрабатывающей промышленности этот показатель достиг 45%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Биотехмед"."45% в обрабатывающих секторах промышленности вакцинированы и 55% в торговле", - отметил министр.Мантуров также уточнил, что в Москве показатель вакцинации выше. "В торговле, в частости, компания "Магнит" - у меня недавно с ними встреча была - 80% вакцинировано сотрудников, работающих именно в торговле. То есть мы говорим о том, что цифра выше, чем в среднем по стране", - добавил министр.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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