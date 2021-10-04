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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752947147.html
Минниханов поручил усилить работу по вакцинации
Минниханов поручил усилить работу по вакцинации - РИА Новости, 04.10.2021
Минниханов поручил усилить работу по вакцинации
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник поручил республиканском штабу и руководителям министерств усилить работу по вакцинации против COVID-19 и... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:47
2021-10-04T10:47
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник поручил республиканском штабу и руководителям министерств усилить работу по вакцинации против COVID-19 и ужесточить контроль за соблюдением антиковидных мер, сообщает пресс-служба главы республики."Президент республики сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Особенно Рустама Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что люди старше 60 лет относятся к группе риска, у которой болезнь, как правило, протекает тяжелее и нередко заканчивается летальным исходом. Сегодня в этой категории привиты только 23,5% жителей республики. Он также обратил внимание Роспотребнадзора на контроль за соблюдением ограничительных мер и в случае необходимости введения дополнительных ограничений по мероприятиям с участием большого числа граждан."Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идет о здоровье наших людей, мы будет принимать самые строгие меры", - заявил президент Татарстана.Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщала, что в республике могут быть введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе посещение мероприятий с большим количеством людей только при наличии QR-кода. По словам Патяшиной, в течение последних четырех недель в республике фиксируется рост числа заболевших – в среднем на 10% еженедельно, жители стали чаще нарушать антиковидные меры – по сравнению с сентябрем 2020 года в сентябре 2021 года количество таких нарушений увеличилось в 2,5 раза.По данным оперативного штаба, на 3 октября в Татарстане зарегистрирован 27 261 случай заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 71. Выздоровел за весь период 23 331 человек. Умерли от COVID-19 в республике 757 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы 1 085 777 человек, из них 953 968 человек получили второй компонент вакцины.
https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html
https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html
https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html
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общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:47 04.10.2021
 
Минниханов поручил усилить работу по вакцинации

Глава Татарстана Минниханов поручил усилить работу по вакцинации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник поручил республиканском штабу и руководителям министерств усилить работу по вакцинации против COVID-19 и ужесточить контроль за соблюдением антиковидных мер, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент республики сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Особенно Рустама Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет", - говорится в сообщении.
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27 сентября, 19:07Республика Татарстан
Первый контейнерный поезд из Татарстана прибыл в порт Санкт-Петербурга
Минниханов отметил, что люди старше 60 лет относятся к группе риска, у которой болезнь, как правило, протекает тяжелее и нередко заканчивается летальным исходом. Сегодня в этой категории привиты только 23,5% жителей республики. Он также обратил внимание Роспотребнадзора на контроль за соблюдением ограничительных мер и в случае необходимости введения дополнительных ограничений по мероприятиям с участием большого числа граждан.
"Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идет о здоровье наших людей, мы будет принимать самые строгие меры", - заявил президент Татарстана.
Казань - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 11:14Республика Татарстан
В Татарстане самозанятые смогут размещать товары на Ozon
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщала, что в республике могут быть введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе посещение мероприятий с большим количеством людей только при наличии QR-кода. По словам Патяшиной, в течение последних четырех недель в республике фиксируется рост числа заболевших – в среднем на 10% еженедельно, жители стали чаще нарушать антиковидные меры – по сравнению с сентябрем 2020 года в сентябре 2021 года количество таких нарушений увеличилось в 2,5 раза.
По данным оперативного штаба, на 3 октября в Татарстане зарегистрирован 27 261 случай заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 71. Выздоровел за весь период 23 331 человек. Умерли от COVID-19 в республике 757 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы 1 085 777 человек, из них 953 968 человек получили второй компонент вакцины.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО СИБУР Холдинг Леонид Михельсон на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:37Республика Татарстан
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