https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752947147.html

Минниханов поручил усилить работу по вакцинации

Минниханов поручил усилить работу по вакцинации - РИА Новости, 04.10.2021

Минниханов поручил усилить работу по вакцинации

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник поручил республиканском штабу и руководителям министерств усилить работу по вакцинации против COVID-19 и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:47

2021-10-04T10:47

2021-10-04T10:47

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник поручил республиканском штабу и руководителям министерств усилить работу по вакцинации против COVID-19 и ужесточить контроль за соблюдением антиковидных мер, сообщает пресс-служба главы республики."Президент республики сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Особенно Рустама Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что люди старше 60 лет относятся к группе риска, у которой болезнь, как правило, протекает тяжелее и нередко заканчивается летальным исходом. Сегодня в этой категории привиты только 23,5% жителей республики. Он также обратил внимание Роспотребнадзора на контроль за соблюдением ограничительных мер и в случае необходимости введения дополнительных ограничений по мероприятиям с участием большого числа граждан."Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идет о здоровье наших людей, мы будет принимать самые строгие меры", - заявил президент Татарстана.Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщала, что в республике могут быть введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе посещение мероприятий с большим количеством людей только при наличии QR-кода. По словам Патяшиной, в течение последних четырех недель в республике фиксируется рост числа заболевших – в среднем на 10% еженедельно, жители стали чаще нарушать антиковидные меры – по сравнению с сентябрем 2020 года в сентябре 2021 года количество таких нарушений увеличилось в 2,5 раза.По данным оперативного штаба, на 3 октября в Татарстане зарегистрирован 27 261 случай заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 71. Выздоровел за весь период 23 331 человек. Умерли от COVID-19 в республике 757 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы 1 085 777 человек, из них 953 968 человек получили второй компонент вакцины.

https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html

https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html

https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии