https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752943746.html

Центр вакцинации от COVID-19 возобновил работу в ГУМе

Центр вакцинации от COVID-19 возобновил работу в ГУМе - РИА Новости, 04.10.2021

Центр вакцинации от COVID-19 возобновил работу в ГУМе

Центр вакцинации от COVID-19 возобновил работу в ГУМе в Москве, его пропускная способность увеличилась до пяти тысяч человек в день, при этом закрывается пункт... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:29

2021-10-04T10:29

2021-10-04T10:34

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центр вакцинации от COVID-19 возобновил работу в ГУМе в Москве, его пропускная способность увеличилась до пяти тысяч человек в день, при этом закрывается пункт вакцинации в Гостином дворе, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра столицы."Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны "Здоровая Москва" и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас — другое время, которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе. По сравнению с началом года в нем многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была увеличена, и теперь он сможет принимать до пяти тысяч пациентов в день", — сообщила вице-мэр.Отмечается, что Центр вакцинации в Гостином Дворе закрывается. В его атриуме снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные мероприятия. Во время их проведения будут соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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