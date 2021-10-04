https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752942831.html

Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021

Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Снижение темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье тревожит, на ИВЛ более 95% пациентов не привиты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:25

2021-10-04T10:25

2021-10-04T10:47

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Снижение темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье тревожит, на ИВЛ более 95% пациентов не привиты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Что тревожит - это очень серьезное снижение по вакцинации. Понятно, много на этот счет сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились",- сказал губернатор на оперативном совещании с главами муниципалитетов и министрами Подмосковья.

https://ria.ru/20211004/nabory-1752929624.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вакцинация россиян от covid-19