https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752942831.html
Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Снижение темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье тревожит, на ИВЛ более 95% пациентов не привиты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:25
2021-10-04T10:25
2021-10-04T10:47
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Снижение темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье тревожит, на ИВЛ более 95% пациентов не привиты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Что тревожит - это очень серьезное снижение по вакцинации. Понятно, много на этот счет сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились",- сказал губернатор на оперативном совещании с главами муниципалитетов и министрами Подмосковья.
https://ria.ru/20211004/nabory-1752929624.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вакцинация россиян от covid-19
10:25 04.10.2021 (обновлено: 10:47 04.10.2021)
Воробьев заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Воробьев: 95% госпитализированных и находящихся на ИВЛ пациентов в Подмосковье не привиты