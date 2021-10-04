https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752937033.html

Трое военных отказались от службы в Папской гвардии, чтобы не прививаться

Трое военных отказались от службы в Папской гвардии, чтобы не прививаться - РИА Новости, 04.10.2021

Трое военных отказались от службы в Папской гвардии, чтобы не прививаться

Три военнослужащих Папской швейцарской гвардии отказались от продолжения службы в государстве-городе Ватикан, чтобы не делать обязательную прививку от COVID-19, РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:48

2021-10-04T09:48

2021-10-04T09:48

распространение коронавируса

в мире

ватикан

швейцария

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

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ВАТИКАН, 4 окт – РИА Новости. Три военнослужащих Папской швейцарской гвардии отказались от продолжения службы в государстве-городе Ватикан, чтобы не делать обязательную прививку от COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель самой малочисленной армии в мире Урс Брайтенмозер.Он также заявил, что трое других швейцарских гвардейцев, которые до сих пор также не были привиты от коронавируса, временно отстранены от несения службы до завершения ими полного цикла вакцинации.Специальным декретом госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина ранее было установлено, что все сотрудники Святого престола с 1 октября должны иметь COVID-сертификат установленного образца для доступа на территорию государства-города и исполнения своих служебных обязанностей.Для военнослужащих швейцарской гвардии это означало обязательную вакцинацию, поскольку они постоянно находятся в тесном контакте с папой Римским. "Эта мера соответствует аналогичным решениям, принятым в вооруженных силах других стран", - указал в этой связи Брайтенмозер.За время пандемии в Папской гвардии неоднократно выявлялись случаи заражения COVID-19. Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Ватикане 13 января, когда прививки были сделаны первой группе подданных понтифика и сотрудников Святого престола. На следующий день Ватикан объявил о том, что папа Франциск был вакцинирован от коронавируса. В августе понтифик получил COVID-сертификат.Папская гвардия была создана по инициативе папы Римского Юлия II, который предложил формировать ее за счет молодых швейцарских рекрутов. Днем ее основания считается 22 января 1506 года, когда в Рим из Люцерна прибыл воинский контингент в составе 150 человек. Главной миссией швейцарских гвардейцев является обеспечение безопасности понтифика и его резиденции. Солдатами и офицерами гвардии могут быть только католики, которые являются гражданами Швейцарии, прошедшими обязательную срочную службу в армии Конфедерации.

https://ria.ru/20210913/vatikan-1749592904.html

ватикан

швейцария

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ватикан, швейцария, рим, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин