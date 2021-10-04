https://ria.ru/20211004/ukraina-1752982035.html

Спикер Рады считает, что не оторвался от команды президента Украины

Спикер Рады считает, что не оторвался от команды президента Украины - РИА Новости, 04.10.2021

Спикер Рады считает, что не оторвался от команды президента Украины

Спикер Верховой рады Украины Дмитрий Разумков считает, что не "оторвался от команды" президента Украины Владимира Зеленского и действовал в рамках программы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:21

2021-10-04T13:21

2021-10-04T13:21

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

виктор медведчук

александр корниенко

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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Спикер Верховой рады Украины Дмитрий Разумков считает, что не "оторвался от команды" президента Украины Владимира Зеленского и действовал в рамках программы пропрезидентской партии "Слуга народа" от которой был избран.Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили такую инициативу тем, что нынешний спикер Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. По данным агентства "РБК-Украина" Рада может рассмотреть вопрос отставки спикера в четверг."Я за конкретику: давайте по пунктам, в чем я оторвался (от команды - ред.)? Давайте поднимем нашу программу и посмотрим. Я ее точно хорошо помню, потому что я помню, как она создавалась", - заявил Разумков на брифинге в понедельник.В ответ на критику главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, о том, что Разумков на заседании СНБО не голосовал за санкции против телеканалов, которые связывают с сопредседателем партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктором Медведчуком, а также о санкциях в отношении самого политика, спикер заявил, что считает такую практику неправильной.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211004/impichment-1752973919.html

https://ria.ru/20211003/ukraina-1752875507.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, александр корниенко