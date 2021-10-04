https://ria.ru/20211004/ugrozy-1752951839.html

В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком

В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком - РИА Новости, 04.10.2021

В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком

Полиция в Екатеринбурге проверит информацию о мужчине, который угрожал детям молотком, сообщили РИА Новости в УМВД по городу. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:11

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2021-10-04T11:11

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверит информацию о мужчине, который угрожал детям молотком, сообщили РИА Новости в УМВД по городу.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина, вооруженный молотком, пытается защитить своего ребенка от сверстников."Информация зарегистрирована в отделе полиции №8. По данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20210609/izbienie-1736275607.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург