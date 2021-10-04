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В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком
В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком - РИА Новости, 04.10.2021
В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком
Полиция в Екатеринбурге проверит информацию о мужчине, который угрожал детям молотком, сообщили РИА Новости в УМВД по городу. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:11
2021-10-04T11:11
2021-10-04T11:11
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверит информацию о мужчине, который угрожал детям молотком, сообщили РИА Новости в УМВД по городу.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина, вооруженный молотком, пытается защитить своего ребенка от сверстников."Информация зарегистрирована в отделе полиции №8. По данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.
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происшествия, екатеринбург
В Екатеринбурге проверят сообщения о мужчине, угрожавшем детям молотком
Полиция проверит сообщения о мужчине, который угрожал детям молотком в Екатеринбурге