https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1753001197.html

Жителя Кубани обвинили в убийстве пожилой пары

Жителя Кубани обвинили в убийстве пожилой пары - РИА Новости, 04.10.2021

Жителя Кубани обвинили в убийстве пожилой пары

Житель Лабинского района обвиняется в убийстве пожилой пары и совершении других преступлений, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:27

2021-10-04T14:27

2021-10-04T14:27

происшествия

краснодарский край

лабинский район

россия

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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Житель Лабинского района обвиняется в убийстве пожилой пары и совершении других преступлений, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, ночью 17 ноября 2020 года обвиняемый вместе со своим пожилым подельником украли канистру с топливом, автомагнитолу и мобильный телефон из гаража местного жителя, дом которого был расположен по улице Калмыкова в станице Вознесенской. После кражи мужчины пришли домой к одному из них, выпили и поссорились. Хозяин дома оскорбил гостя, и мужчина в ответ ему нанес нанёс более трех ударов ножом в грудную клетку, а потом четыре раза ударил топором по различным частям тела, убив оппонента.После убийства своего подельника мужчина теми же орудиями нанёс 33 удара пожилой женщине, которая стала очевидцем происходящего и в силу состояния здоровья не смогла защититься. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый устроил поджог и скрылся с места происшествия."Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в краже имущества местного жителя, совершенной группой лиц (пп."а,б" ч.2 ст.158 УК РФ), убийстве 73-летнего мужчины и его 62-летней сожительницы, находившейся в беспомощно состоянии (пп."а,в,к" ч.2 ст.105 УК РФ) и уничтожении имущества погибшей, совершенном путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ)", - отмечается в релизе.По информации следствия, обвиняемый признал свою вину полностью, сейчас он заключён под стражу.

https://ria.ru/20211002/podozrevaemye-1752812045.html

https://ria.ru/20211001/arest-1752698294.html

краснодарский край

лабинский район

россия

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происшествия, краснодарский край, лабинский район, россия